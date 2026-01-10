Eltűnt a Megasztár győztese – Lengyel Johanna mindent hátrahagyott

Lengyel Johanna a Megasztár győzelemmel vált országosan ismertté. A fiatal énekesnőre hirtelen irányult rá a reflektorfény és az elvárások, most azonban először mesélt arról, hogyan próbál egyensúlyt találni a pörgés és a teljes lelassulás között.

Lengyel Johanna Marics Peti versenyzőjeként lett győztes, most a nagy hajtás után szükségét érezte, hogy eltűnjön egy kicsit a világ forgataga elől (Fotó: Facebook)

Lengyel Johanna Megasztár: Pörgés után punnyadás

Lengyel Johanna a műsor óta gyakorlatilag megállás nélkül dolgozott, ezért különösen fontos volt számára, hogy végre egy kis időt csak magára szánjon. Elárulta, hogy a show óta ez volt az első alkalom, amikor valóban sikerült kiszakadnia a mindennapok sodrásából, ami azzal járt, hogy teljesen eltűnt a világ elől.

„Most volt először igazi szabadságom a Megasztár óta. Addig minden egyes nap dolgoztam, nem nagyon volt megállás, ezért kivettem három napot, amikor tényleg nem kellett semmilyen munkára gondolnom” – mondta Johanna. Az énekesnő azt is elárulta, hogy bár sokan pörgős, energikus lánynak látják, legalább ilyen jól tud teljesen lelassulni is.

Amennyire jól bírom a pörgést, annyira jó vagyok a punnyadásban is, csak át kell kapcsolni. Ilyenkor nagyon vágyom a természet közelségére, most is elmentem egy erdei kabinba. Szükségem van a csendre, ezért ilyenkor nem énekelek, nem posztolok, hanem csak sétálgatok, egyedül vagyok és összerakom a gondolataimat

– mesélte.

Hozzátette, hogy ezek a csendes időszakok segítenek neki abban, hogy fejben is utolérje magát.

„Teljesen magamban szoktam lenni, ilyenkor rendezem lelkileg, hogy mi történt velem az elmúlt időszakban” – tette hozzá, majd folytatta:

Most egyébként nagyon benne vagyok abban, hogy összerakjam a saját műsoromat, amivel majd koncertezni tudok. A karrierembe szeretném befektetni a nyereményem, mert ez most a legégetőbb dolog. Izgalmas ez az építkezős időszak, amikor még minden alakul

– fogalmazott a Megasztár győztes Lengyel Johanna.

Johanna igyekszik élni a hirtelen jött ismertség lehetőségeivel, és minél előbb új produkciókkal előrukkolni (Fotó: Markovics Gábor)

Arról is őszintén beszélt, milyen terhet jelent a hirtelen jött ismertség, és miért kell gyorsan lépnie.

Az egésznek van egy nyomása, mert nincs igazán türelmi idő. Ideális lenne, ha a műsor után lehetne pihenni és feldolgozni mindent, de a valóság az, hogy gyorsan kell cselekedni, amíg az emberek emlékeznek a Megasztárra. Ráadásul nyilván várják tőlem az új projekteket is. Ez káoszos persze, de közben nagyon inspiráló is

– vallotta be. Az énekesnő most a jelenre koncentrál.