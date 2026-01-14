Kiadták a körözést: ismét keresi a rendőrség Kunu Máriót

Ismét bajba nagy bajba került Kunu Márió. Az énekes ellen legutóbb 2025. február 24-én adtak ki elfogatóparancsot: akkor kábítószer-birtoklás gyanúja miatt körözte a rendőrség.
Nem az volt az első eset, hogy a zenész összetűzésbe kerül a törvénnyel, miután alig két évvel ezelőtt, szintén drogügybe keveredett, 2022-ben pedig zaklatásért kellett felelnie. Most ismét körözik őt a hatóságok: a honlapjukon azt írják, garázdaság miatt adtak ki körözést január 13-án az énekes ellen.
Márió egyébként néhány évvel ezelőtt majdnem a rácsok mögött végezte. Akkor úgy nyilatkozott, hogy bár a pénzbüntetését elkezdte fizetni, de elköltözött, ezért nem kapta meg a leveleit. A figyelmetlenségéért vállalta a felelősséget, igaz, csak azután, hogy felkerült a körözési listára.
Felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot kaptam, 1 millió 200 ezer forintot kellett volna négy hónap alatt befizetnem. Az első két csekket fel is adtam, de utána elköltöztem, nem jöttek a levelek, ezért elfeledkeztem róla. Tudom, hogy én voltam figyelmetlen, hogy nem jártam utána. Nem is foglalkoztam ezzel, egészen múlt hétig, amikor valaki felhívott, hogy azonnal be kell fizetnem a pénzt, majd pénteken már kint voltam a körözési listán
- árulta el az énekes, az akkori incidenssel kapcsolatban.
