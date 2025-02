Most érkezett! Kábítószer-birtoklás miatt körözi a rendőrség a magyar zenészt

Kunu Márió ellen február 24-én elfogatóparancsot adtak ki, ezúttal kábítószer-birtoklás gyanúja miatt körözi a rendőrség. A zenésznek nem ez az első esete, hogy összetűzésbe kerül a törvénnyel, hiszen alig két évvel ezelőtt, szintén drogügybe keveredett, 2022-ben pedig zaklatásért kellett felelnie. Utóbbinál azzal védekezett, hogy egy régi ügy miatt keresték, de a sor sajnos még tovább bővül, hiszen 2020-ban közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt kellett a bíróságon megjelennie, ahol felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot szabtak ki rá.

Kunu Márió rendőrségi ügybe keveredett, kábítószer-birtoklás miatt körözik (Fotó: Facebook)

Kunu Márió kábítószer-birtoklás miatt került bajba

A csalfaságáról is híres Márió öt évvel ezelőtt majdnem a rácsok mögött végezte. Akkor úgy nyilatkozott, hogy bár a pénzbüntetését elkezdte fizetni, de sajnos elköltözött, ezért nem kapta meg a leveleit. Figyelmetlenségéért vállalta a felelősséget, persze csak azután, hogy felkerült a körözési listára.

– Felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot kaptam, 1 millió 200 ezer forintot kellett volna négy hónap alatt befizetnem. Az első két csekket fel is adtam, de utána elköltöztem, nem jöttek a levelek, ezért elfeledkeztem róla. Tudom, hogy én voltam figyelmetlen, hogy nem jártam utána. Nem is foglalkoztam ezzel, egészen múlt hétig, amikor valaki felhívott, hogy azonnal be kell fizetnem a pénzt, majd pénteken már kint voltam a körözési listán – nyilatkozott akkor Kunu, akinek most kábítószer-birtoklás miatt kell felelnie.