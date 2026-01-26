Jákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Paula, Vanda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kulcsár Edina segít az anyáknak, hogy milyen támogatás jár nekik

szja mentesség
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 26. 14:26
családi adókedvezményKulcsár Edina
A négygyermekes családanya közösségi oldalán mutatta meg követőinek, hogy milyen támogatásokat kapnak a magyar édesanyák. Kulcsár Edina bebizonyította, hogy az elmúlt hónapokban az eddiginél is több segítséget nyújt a kormány az anyukáknak.
Bors
A szerző cikkei

Kulcsár Edina fontosnak tartja, hogy az emberek tisztában legyenek a támogatásokkal, amiket anyaként havonta kapnak. A korábbi szépségkirálynő eddig is bátran szólalt fel a közéleti témákban, amikben saját maga is érintett. Edina most közösségi oldalán árulta el, mennyit lehet spórolni egy édesanyának jelenleg Magyarországon.

Kulcsár Edina és Gwm
Kulcsár Edina nemcsak a véleményét mondta el követőinek (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina számokkal bizonyította állítását

A családanya a családi adócsökkentés oldalán mutatta végig, hogy milyen kedvezményekkel tud számolni egy családanya.

Családi adókedvezmény megduplázása két lépésben, a három gyermekes SZJA-mentesség, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák SZJA-mentessége, a 30 év alatti anyák SZJA-mentessége, illetve van CSED, GYED és Örökbefogadási díj is. Ezen az oldalon mindenki megtalálja a rá vonatkozó támogatást

– sorolta Edina, aki a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességét mutatta meg követőinek, mivel ő ebben érdekelt a legjobban. A sztáranyuka ezután a magyar emberek átlag bruttó jövedelmével számolt és az eredmény mindenkit lesokkolt.

A KSH adatai szerint 714 400 forint az átlag bruttó fizetés Magyarországon. Október előtt 100.000 forinttal kevesebbet kerestem volna, ha ennyi lenne a bérem, mint az utána lévő időszakban

– árulta el Kulcsár Edina.

293A9919
Kulcsár Edina szeretné, ha mindenki tisztában lenne a támogatásokkal (Fotó: Kulcsár Edina)

A családi adókedvezmény esetében is nagy a változás

Ha itt azt vesszük, hogy egy anyuka és egy apuka van a családban és két gyermeket nevelnek, akkor a minimálbérrel számolva 40.000 forint marad a szülők zsebében

– mondta videójában a családanya. Edina most nemcsak a véleményét árulta el, hanem tényekkel bizonyította azt, hogy a magyar édesanyák igenis jól járnak a különböző állami támogatásokkal.

Én szeretek tisztában lenni azzal, hogy mi az, amit kapunk és mikkel lehet számolni. Ezen a weboldalon pedig ezt mindenki megteheti, aki kíváncsi rá

– zárta TikTok-videóját a négygyermekes családanya.

@edinakulcsar_official

Gyertek velem számolni🤓🥰

♬ eredeti hang - Kulcsár Edina

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu