Kulcsár Edina segít az anyáknak, hogy milyen támogatás jár nekik

Kulcsár Edina fontosnak tartja, hogy az emberek tisztában legyenek a támogatásokkal, amiket anyaként havonta kapnak. A korábbi szépségkirálynő eddig is bátran szólalt fel a közéleti témákban, amikben saját maga is érintett. Edina most közösségi oldalán árulta el, mennyit lehet spórolni egy édesanyának jelenleg Magyarországon.

Kulcsár Edina nemcsak a véleményét mondta el követőinek (Fotó: Markovics Gábor)

Kulcsár Edina számokkal bizonyította állítását

A családanya a családi adócsökkentés oldalán mutatta végig, hogy milyen kedvezményekkel tud számolni egy családanya.

Családi adókedvezmény megduplázása két lépésben, a három gyermekes SZJA-mentesség, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák SZJA-mentessége, a 30 év alatti anyák SZJA-mentessége, illetve van CSED, GYED és Örökbefogadási díj is. Ezen az oldalon mindenki megtalálja a rá vonatkozó támogatást

– sorolta Edina, aki a háromgyermekes édesanyák SZJA-mentességét mutatta meg követőinek, mivel ő ebben érdekelt a legjobban. A sztáranyuka ezután a magyar emberek átlag bruttó jövedelmével számolt és az eredmény mindenkit lesokkolt.

A KSH adatai szerint 714 400 forint az átlag bruttó fizetés Magyarországon. Október előtt 100.000 forinttal kevesebbet kerestem volna, ha ennyi lenne a bérem, mint az utána lévő időszakban

– árulta el Kulcsár Edina.

Kulcsár Edina szeretné, ha mindenki tisztában lenne a támogatásokkal (Fotó: Kulcsár Edina)

A családi adókedvezmény esetében is nagy a változás

Ha itt azt vesszük, hogy egy anyuka és egy apuka van a családban és két gyermeket nevelnek, akkor a minimálbérrel számolva 40.000 forint marad a szülők zsebében

– mondta videójában a családanya. Edina most nemcsak a véleményét árulta el, hanem tényekkel bizonyította azt, hogy a magyar édesanyák igenis jól járnak a különböző állami támogatásokkal.

Én szeretek tisztában lenni azzal, hogy mi az, amit kapunk és mikkel lehet számolni. Ezen a weboldalon pedig ezt mindenki megteheti, aki kíváncsi rá

– zárta TikTok-videóját a négygyermekes családanya.