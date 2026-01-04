A négygyerekes Kulcsár Edina vallomása: Szeretném, ha mindegyik gyerekem egyenlő mértékben kapna belőlem

Elképesztően gyorsan repül az idő, s ez leginkább azoknak tűnik fel, akiknek kisgyerekeik vannak. Az egyik pillanatban még egy csecsemőt dédelgetnek, míg a másikban már az ovira, majd a sulira készülnek. A négygyerekes Kulcsár Edina éppen emiatt szeretne mindig jelen lenni azokban a pillanatokban, amiket a családjával tölt.

Kulcsár Edina és G.w.M hat gyereket nevelnek közösen (Fotó: hot! magazin archív)

Kulcsár Edina így készül 2026-ra

Az új év számomra nem hangos fogadkozásokkal indul, sokkal inkább csendes elhatározásokkal. Olyan döntésekkel, amelyek belül születnek meg, és hosszú távon hatnak az életemre és a gyermekeimére is

– kezdte a hot! magazinnak Edina. „2026-ban számomra a tudatosság az egyik legfontosabb szó: tudatos odafigyelés arra, hogyan vagyok jelen anyaként, nőként, emberként. A mindennapok sodrásában könnyű elveszni a teendők között, de szeretném, ha idén még inkább meg tudnék állni egy pillanatra, és valóban ott lenni azokkal, akik a legfontosabbak számomra.”

A gyönyörű üzletasszony mindegyik gyerekének ugyanannyi figyelmet szeretne szentelni. Számára nincs fontosabb, mint hogy boldognak lássa őket, és szeretetben nőjenek fel.

„Különösen fontos nekem, hogy minden gyermekemmel legyenek saját, külön programjaim. Olyan pillanatok, amelyek csak rólunk szólnak. Amikor nincs rohanás, nincs háttérzaj, csak figyelem, beszélgetés, nevetés. Hiszem, hogy ezek az együtt töltött idők építik igazán a kapcsolatainkat. Szeretném, ha mindegyik gyerekem egyenlő mértékben kapna belőlem, a figyelmemből, a szeretetemből, az energiámból. Nem mennyiségben, hanem minőségben. Mert a gyerekek nem azt jegyzik meg, hogy mennyi időt töltöttünk velük, hanem azt, hogyan voltunk jelen abban az időben” – mondta G.w.M felesége, aki nagy házfelújítással hangolódott az ünnepekre.

Az új év számomra tehát nem tökéletességről szól, hanem minőségi jelenlétről. Figyelemről. Szeretetről. Arról, hogy tudatosan válasszam azt, ami igazán számít.

Szőke vagy barna? Edina szereti váltogatni a hajszínét. Nemrég teljesen szőke lett, korábban láthattuk barnán is, de a különböző melírfestéseket is szereti kipróbálni.



