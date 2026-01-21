Krausz Gábor és Mikes Anna: "Szeretnénk egy kisbabát!"

Minden szempontból sorsfordító volt a tavalyi év Krausz Gábor és Mikes Anna életében.
Januárban eljegyzéssel indult a közös történetük új fejezete, amely után hónapokon át az esküvő körüli tervezés, izgalom és készülődés töltötte ki a mindennapjaikat. A meghitt várakozást végül szeptemberben koronázta meg a boldogító igen, amikor hivatalosan is összekötötték az életüket.
Év végén mindenki összegzi az évet, visszapörgeti a fotóalbumát, amikből videót készít. Nekem most először volt olyan, hogy egyszerűen nem fértem bele abba a negyven képbe, amiket általában év végén kirakok, mert annyi minden történt. Azt gondolom, hogy ez volt az életem legszebb éve: tényleg rengeteg minden belefért ebbe az egy esztendőbe, olyan dolgok is, amelyek normális esetben évtizedek alatt történnek meg egy kapcsolatban
– kezdte a hot! magazinnak Gábor.
„Tényleg csodálatos év volt” – vette át a szót Mikes Anna. „A 2025-öt január 8-án egy lánykéréssel indítottuk a Maldív-szigeteken, Gábor – most már mondhatom, hogy a férjem – olyan módon és olyan helyszínen kérte meg a kezem, ami az egész évünket meghatározta, innentől pedig minden az esküvőszervezésről szólt. Az esküvő és a házasságunk leírhatatlan élmény volt: nem celebesküvő, hanem egy nagyon bensőséges nap a családunkkal és a legszorosabb barátainkkal. Szeptemberben volt, mégis olyan, mintha tegnap történt volna. Azóta is állandóan úton vagyunk, egyikünk sem tud megülni a fenekén. Hiszünk abban, hogy az élmények kötnek össze minket, ezért síelünk, nyaralunk, romantikázunk: mindig megyünk valahova.”
Sokak szerint a házasság csupán egy papír, hiszen a mindennapok ugyanúgy telnek tovább, mint előtte, mégis van benne valami megfoghatatlan változás. A séf és a gyönyörű táncos esetében is érezhető, hogy felsőbb szintre lépett a kapcsolatuk: a kimondott igen óta még mélyebb a kötelék, amely összeköti őket.
„Az érzés más lett, például jobb érzés, hogy a feleségemhez jövök haza vagy a feleségemnek hozok kávét. Ugyanakkor mi eddig is nagyon jól megvoltunk, és azóta is ugyanúgy jól működik minden – mondta Mikes Anna férje.
Talán annyi változott, hogy még inkább beindult a közös jövőnk tervezése. Előtte is jelen volt, de most sokkal tudatosabban: minden értelemben többet koncentrálunk arra, ami kettőnkkel kapcsolatos a jövőben.
Anna számára a házassággal leginkább az az érzés erősödött fel, hogy nem csupán egy párként, hanem valódi családként haladnak tovább közösen az életükben.
„Tulajdonképpen semmi nem változik, és mégis. Számomra a házasság nagyon sokat jelent: a kapcsolatunk egy magasabb szintre lépett, nagyobb az elköteleződésünk, és most már családi szemmel tekintünk a jövőnkre. Másképp látom a kedvesemet, emellett imádom, hogy feleség vagyok, és imádom, hogy Gábort a férjemnek szólíthatom, és szerintem ő is ugyanígy éli át ezt” – mosolygott Anna.
A tavalyi, pörgős év után idén egy kicsit nyugodtabb ritmust szeretnének vinni az életükbe. Persze továbbra is minél több közös élményt akarnak gyűjteni, és egy nagy közös projekt is a láthatáron van.
„Azért mi külön-külön is létezünk, mindkettőnknek megvan a szakmai élete, több más projektben is dolgozunk, és abban is szeretnénk fejlődni, úgyhogy ilyen terveink is vannak. Szerencsére az idei telem lazább, ezért az osztrák szállodákra is van időm koncentrálni. Ennek az az előnye, hogy a munka és az utazás összekapcsolódik: sokat megyünk Ausztriába együtt. Ráadásul a kislányom, Hanni is megtanult síelni, és nagyon jó érzés, hogy ott vannak velem, amikor dolgozom. Emellett Anna az elmúlt két évben hihetetlenül sikeres tánctábort szervezett, ezért idén már duplázni szeretne, ráadásul mindkettőt külföldön tartaná meg” – sorolta a terveiket Krausz Gábor.
Emellett most már elkezdtünk agyalgatni azon is, hogy mivel szeretnénk kisbabát, a mostani otthonunkat, amiben élünk, két gyerekkel kinőnénk, úgyhogy tervezzük, merre lépjünk tovább. Megfordult a fejünkben az is, hogy belevágjunk egy építkezésbe, így friss házasokként, de ebben még nem vagyunk biztosak. Viszont valószínűleg még az idén költözünk. Sok bulvároldal már nagyjából két éve írja, hogy Anna várandós, ami engem picit zavar. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy amint ez valóban megtörténik, óriási örömmel osztjuk majd meg a követőinkkel ezt az örömhírt.
Krausz Gábor felesége szerint a költözés még nem sürgős, ugyanakkor nincs ellene, ha még az idén egy nagyobb házba költöznének, ami hosszabb távon jobban illene a családi terveikhez.
„Gábor azért szeret túlzásokba esni, szerintem itt még bőven elfér egy kisbaba, de valóban, az álmok azért vannak, hogy megvalósítsuk őket. Ha esetleg nem idén, akkor jövőre mindenképpen szeretnénk egy nagyobb házba költözni, és már nagyon erősen gondolkodunk azon, hogy minden erőforrásunk meglegyen hozzá” – magyarázta Mikes Anna. „Mindketten igyekszünk minél jobban teljesíteni a szakmánkban, de emellett nagyon fontosnak tartom, hogy a mindennapokat is jól éljük meg: mindig tegyük izgalmassá és különlegessé, mert ettől működünk mi ilyen jól.”
