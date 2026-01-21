Krausz Gábor és Mikes Anna: "Szeretnénk egy kisbabát!"

Szeretnének közös gyermeket – Fotó: archív / hot! magazin

Krausz Gábor és Mikes Anna: A házasság új szintje és közös jövőjük tervezése

Sokak szerint a házasság csupán egy papír, hiszen a mindennapok ugyanúgy telnek tovább, mint előtte, mégis van benne valami megfoghatatlan változás. A séf és a gyönyörű táncos esetében is érezhető, hogy felsőbb szintre lépett a kapcsolatuk: a kimondott igen óta még mélyebb a kötelék, amely összeköti őket.

„Az érzés más lett, például jobb érzés, hogy a feleségemhez jövök haza vagy a feleségemnek hozok kávét. Ugyanakkor mi eddig is nagyon jól megvoltunk, és azóta is ugyanúgy jól működik minden – mondta Mikes Anna férje.

Talán annyi változott, hogy még inkább beindult a közös jövőnk tervezése. Előtte is jelen volt, de most sokkal tudatosabban: minden értelemben többet koncentrálunk arra, ami kettőnkkel kapcsolatos a jövőben.

Anna számára a házassággal leginkább az az érzés erősödött fel, hogy nem csupán egy párként, hanem valódi családként haladnak tovább közösen az életükben.

„Tulajdonképpen semmi nem változik, és mégis. Számomra a házasság nagyon sokat jelent: a kapcsolatunk egy magasabb szintre lépett, nagyobb az elköteleződésünk, és most már családi szemmel tekintünk a jövőnkre. Másképp látom a kedvesemet, emellett imádom, hogy feleség vagyok, és imádom, hogy Gábort a férjemnek szólíthatom, és szerintem ő is ugyanígy éli át ezt” – mosolygott Anna.

Tavaly szeptemberben házasodtak össze - Fotó: Máté Krisztián / hot! magazin

Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna beszélnek a családi életről, költözésről és a kisbaba tervekről

A tavalyi, pörgős év után idén egy kicsit nyugodtabb ritmust szeretnének vinni az életükbe. Persze továbbra is minél több közös élményt akarnak gyűjteni, és egy nagy közös projekt is a láthatáron van.

„Azért mi külön-külön is létezünk, mindkettőnknek megvan a szakmai élete, több más projektben is dolgozunk, és abban is szeretnénk fejlődni, úgyhogy ilyen terveink is vannak. Szerencsére az idei telem lazább, ezért az osztrák szállodákra is van időm koncentrálni. Ennek az az előnye, hogy a munka és az utazás összekapcsolódik: sokat megyünk Ausztriába együtt. Ráadásul a kislányom, Hanni is megtanult síelni, és nagyon jó érzés, hogy ott vannak velem, amikor dolgozom. Emellett Anna az elmúlt két évben hihetetlenül sikeres tánctábort szervezett, ezért idén már duplázni szeretne, ráadásul mindkettőt külföldön tartaná meg” – sorolta a terveiket Krausz Gábor.

Emellett most már elkezdtünk agyalgatni azon is, hogy mivel szeretnénk kisbabát, a mostani otthonunkat, amiben élünk, két gyerekkel kinőnénk, úgyhogy tervezzük, merre lépjünk tovább. Megfordult a fejünkben az is, hogy belevágjunk egy építkezésbe, így friss házasokként, de ebben még nem vagyunk biztosak. Viszont valószínűleg még az idén költözünk. Sok bulvároldal már nagyjából két éve írja, hogy Anna várandós, ami engem picit zavar. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy amint ez valóban megtörténik, óriási örömmel osztjuk majd meg a követőinkkel ezt az örömhírt.