Ilyen volt Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna második esküvője - Fotók

Krausz Gábor és Mikes Anna nem aprózták el, ami a nászútjukat illeti. Ahogyan arról elsőként a Borsnak meséltek, a Tokaj mellett megtartott, mesébe illő esküvőjük és hetedhét országra szóló lakodalmuk után egy héttel nyakukba vették a világot, és egészen Afrikáig, pontosabban a Seychelle-szigetekig utaztak, ahol két romantikus hetet töltöttek el kettesben. Gábort és Annát ugyanakkor hatalmas meglepetés várta a paradicsomi szigeten, hiszen jó barátjuk egy filmbe illő, második menyegzőt szervezett számukra. Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna csak a Borsnak meséltek a meghitt pillanatokról és a nászútjuk néhány részletéről.
„Egy nagyon kedves barátunk lepett meg minket azzal, hogy leszervezett számunkra egy második esküvőt a nászutunkra. Ő Evelin, akinek az utazási irodájával járunk nyaralni, pihenni már jó ideje. Rengeteg tapasztalata van a külföldi álomesküvők szervezésében, és mivel tudta, hogy nálunk is felmerült annak a lehetősége, hogy egy nagyon csendes, meghitt esküvőnk lesz egy fehér homokos tengerparton, például a Seychelle-szigeteken, ezért meg is lepett minket egy gyönyörű szertartással” – kezdte lapunknak a sztárséf, aki megsúgta, hogy amíg Anna elérzékenyült, ő bizony megtalálta a humor forrását is a romantikus pillanatokban. „Tulajdonképpen egy szimbolikus eskü megerősítés lett a dologból.”
Nagyon megható és vicces is lett a történet. Anna elpityeredett, ami picit meg is lepett, hiszen az esküvőnkön végig tartotta magát.
„Aztán jött a szertartásvezető, akik magyarul próbálkozott és ez így meglehetősen viccesen hangzott. Én pedig úgy döntöttem, hogy az ő akcentusával mondom utána az eskü szövegét. Így egy picit elvettem a dolog komolyságát. Anna ennek ellenére másodszor is igent mondott!” – nevetett Krausz Gábor.
Természetesen felhívtuk Krausz-Mikes Annát is, aki elárulta, miért engedett utat a meghatottsága könnyeinek a Seychelle-szigeteken, és hogyan tudta visszatartani a sírást a magyarországi esküvőn. „Tényleg elérzékenyültem, aminek az lehetett az oka, hogy ezt a második esküvőt nem játszottam le a fejemben ezerszer előre, hiszen fogalmam sem volt arról, hogy Evelin megszervezte számunkra. Meseszép volt a magyarországi esküvőnk, de akkor és ott, minden egyes részletét ismertem, most pedig csak úsztam az árral és sejtelmem sem volt róla, hogy mi fog velünk történni. Annyira gyönyörű volt a helyszín és annyira a meglepetés erejével hatott minden, hogy potyogni kezdtek a könnyeim. Volt két fantasztikus zenész, akik csodálatosan énekeltek és nagyon bensőségessé tette a pillanatokat az, hogy csak Gábor, én és a szertartás vezetője voltunk jelen” – fogalmazott a Dancing with the Stars profi táncos, aki ejtett néhány szót a hosszúra nyúlt nászútjukról is.
„A Seychelle-szigetek egyébként pont annyira lenyűgöző, ahogyan azt elképzeltük.”
„Lélegzetelállító a környezet, ami körülvett bennünket. A bugi benne volt a lábunkban, ezért béreltünk egy autót, és felfedeztük az egész szigetet. Folyamatosan mászkáltunk, vagyis aktív pihenéssel töltöttük a nászutunkat, ami így volt tökéletes” – mesélte Krausz-Mikes Anna.
