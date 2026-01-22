Fiáról vallott Kökény Attila: „Nagyon jó látni, hogy már most is vannak fellépései”

Kökény Attila 2010-ben nyerte el az év férfi hangja címet, az elmúlt évben pedig kisebbik fia, Lali is a nyomdokaiba lépett. Az énekes lapunknak elárulta, hogyan éli meg mindezt apaként és miben tudja őt igazán támogatni.
Kökény Lali a Megasztár 2025-ös szériájában bontakoztatta szárnyait, bár korábban is foglalkozott zenével, ez adta meg neki az igazi löketet. Édesapja egykor ugyanígy tett, egy ország ismerte meg a tehetségét akkor. Szerinte Lali jó úton halad és kiemelkedően szorgalmas.
Lali otthon lakik még, halad tovább az egyetemmel. A Megasztár miatt halasztania kellett, de szeretné befejezni én pedig hagyom, hogy a saját útját járja, mert az édesanyjával így döntöttünk. Én sem voltam rátapadva sem édesapámra, sem a tesóimra, pedig mindkét bátyám zenész. Minden egyes lépés, ami jól alakul számára, az kizárólag az ő sikere lesz és ez így is van rendjén. Természetesen egy-egy nagyobb volumenű koncertemen szeretném, ha ő is fellépne, de nem fogom elvinni minden turnéállomásra.
Kökény Attila feleségével ugyan egyetértett abban, hogy a karriert mindenkinek magának kell kitaposnia, annak azért örül, hogy ennyire elkötelezettnek látja Lalit.
Januárra és februárra is vannak már fellépései, sőt mi több, a márciusi nőnapra is. Az év első negyede a zenészeknek mindig holtidő, jóformán nem is szoktak koncertek lenni ilyenkor, őt pedig több helyre is hívták. Volt egy élő zenekaros fellépése is, amire ötven ember vett jegyet, a végén még azt is megkérdezték tőle, hogy mikor lesz a következő, ezek óriási nagy dolognak számítanak. Mindennek megvan a maga hozadéka, én mindig azt mondom neki, hogy ha most sokat dolgozik és gyártja a dalokat, akkor ott lesz az emberek fejében és ott lesz a köztudatban is, vagyis hívni fogják mindenhova.
Kökény Lali édesapja meglátása szerint nagyon lelkes, jóformán az egész napját a zene tölti ki: este 8-kor lemegy a stúdióba és hajnali 3-4 óra magasságában tér vissza onnan.
Őszinte leszek, nagyon jó ezt látni. Pont azt mondtam neki is, hogy ha mindig mellettem lenne, akkor mindig engem hívnának, hogy legyen neki is fellépése és nem gondolnának rá külön. A Megasztár ilyen szempontból egy nagyon jó lehetőség volt neki a leválásra, amiről nagyon határozottan és jól is döntöttünk. Leültünk közösen megbeszélni és ő is úgy érezte, hogy szeretné megpróbálni. Tizenhat évesen én is a magam útját jártam már, ő most tizenkilenc, és nagyon megerősítette őt ez a műsor emberileg. Örülök neki nagyon és persze elmondhatatlanul büszke is vagyok rá.
Az énekest boldogsággal tölti el, hogy fia azt csinálja, amit igazán szeret, de annyit azért elárult, néha hiányoznak neki a kisgyerekes évek. A napokban például megható fotót posztolt 24 óráig elérhető Instagram sztorijában, ahol egy újszülött babát tart a karjaiban, s még mielőtt bárki azt gondolhatná, hogy újabb unokája született, leszögezte: ezúttal másról van szó.
A baba a bátyám fiának kislánya és december 23-án született. Akkor nem volt lehetőségem meglátogatni, mert fellépéseim voltak és nem voltam itthon, illetve egy ideig betegeskedtem. Pár napja viszont a kezemben tarthattam és meg is fürdettem, nagyon aranyos. Nosztalgikus nagyon, ilyenkor előtör belőlem az az érzés, amikor az én gyerekeim voltak még ilyen picik, hiányzik ez a korszak. Most már a legkisebb gyerekem is majdnem húsz éves és az unokáim is rohamtempóban nőnek, hat, öt, négy és három évesek, a legnagyobb hamarosan iskolába megy. Jó dolog megélni, hogy mindig történik valami a családban
– mondja mosolyogva.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.