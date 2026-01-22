Fiáról vallott Kökény Attila: „Nagyon jó látni, hogy már most is vannak fellépései”

Kökény Attila 2010-ben nyerte el az év férfi hangja címet, az elmúlt évben pedig kisebbik fia, Lali is a nyomdokaiba lépett. Az énekes lapunknak elárulta, hogyan éli meg mindezt apaként és miben tudja őt igazán támogatni.

Kökény Attila koncertjeire már nem viszi el Lalit, csak a nagyobbakra, állítja, a saját lábán kell megállnia, se ebben jó úton halad (Fotó: Czinege Melinda)

Kökény Attila fia, Lali is elindult a zenei pályán

Kökény Lali a Megasztár 2025-ös szériájában bontakoztatta szárnyait, bár korábban is foglalkozott zenével, ez adta meg neki az igazi löketet. Édesapja egykor ugyanígy tett, egy ország ismerte meg a tehetségét akkor. Szerinte Lali jó úton halad és kiemelkedően szorgalmas.

Lali otthon lakik még, halad tovább az egyetemmel. A Megasztár miatt halasztania kellett, de szeretné befejezni én pedig hagyom, hogy a saját útját járja, mert az édesanyjával így döntöttünk. Én sem voltam rátapadva sem édesapámra, sem a tesóimra, pedig mindkét bátyám zenész. Minden egyes lépés, ami jól alakul számára, az kizárólag az ő sikere lesz és ez így is van rendjén. Természetesen egy-egy nagyobb volumenű koncertemen szeretném, ha ő is fellépne, de nem fogom elvinni minden turnéállomásra.

Kökény Attila feleségével ugyan egyetértett abban, hogy a karriert mindenkinek magának kell kitaposnia, annak azért örül, hogy ennyire elkötelezettnek látja Lalit.

Januárra és februárra is vannak már fellépései, sőt mi több, a márciusi nőnapra is. Az év első negyede a zenészeknek mindig holtidő, jóformán nem is szoktak koncertek lenni ilyenkor, őt pedig több helyre is hívták. Volt egy élő zenekaros fellépése is, amire ötven ember vett jegyet, a végén még azt is megkérdezték tőle, hogy mikor lesz a következő, ezek óriási nagy dolognak számítanak. Mindennek megvan a maga hozadéka, én mindig azt mondom neki, hogy ha most sokat dolgozik és gyártja a dalokat, akkor ott lesz az emberek fejében és ott lesz a köztudatban is, vagyis hívni fogják mindenhova.

Kökény Lali édesapja meglátása szerint nagyon lelkes, jóformán az egész napját a zene tölti ki: este 8-kor lemegy a stúdióba és hajnali 3-4 óra magasságában tér vissza onnan.