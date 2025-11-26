Kökény Lali kifakadt a Megasztárról: „Lehet, hogy jobb lett volna, ha..."

Kökény Lali nagy meglepetése volt a Megasztár 8. évadának. A válogatókon mindenkit meglepett a felbukkanása. A zsűri persze rögtön felismerte Kökény Attila fiát, és Curtis számára az sem volt meglepetés, hogy a 19 éves fiatal jól is énekel. Lali végül a Megasztár élő show-jába is bejutott. A verseny azóta véget ért számára, de a karrierje visszavonhatatlanul beindult! Erről beszélt most a Borsnak.

Kökény Lali jól érezte magát a Megasztárban, a kiesése óta is tartja a kapcsolatot a többiekkel (Fotó: Kovács Dávid / Bors)

Kökény Lali tartja a kapcsolatot a Megasztár döntőseivel

Kökény Lali Megasztáros kalandja két hete véget ért, de azóta is követi a műsort és tartja a kapcsolatot a többiekkel!

„Nem túl jó érzés, hogy már nem lehetek ott a többiekkel, de közben mégis jó látni őket szombatonként az élő adásban. Sőt, a kiesésem óta is voltam a Mega-házban, nagyon jó csapattá váltunk, biztos, hogy többekkel is fogom tartani a kapcsolatot. Van egy közös Messenger-csoportunk is, reménykedek, hogy ez is aktív marad” – mosolygott a Borsnak nyilatkozva Lali.

Kökény Attila fia korábban már elmondta, hogy saját döntése volt, hogy jelentkezzen a műsorba, és nem a korábbi Megasztár döntős édesapja erőltette rá. Kökény Lali most elismerte:

Lehet, hogy jobb lett volna, ha pár évvel később jelentkezek, mikor már idősebb vagyok. De talán mégis így kellett lennie. Úgy érzem, érettebb, tapasztaltabb lettem a műsornak hála, és jó, hogy ennek az élménynek és tudásnak már most a birtokában vagyok.

Kökény Lali családja minden élőadásban a stúdióból drukkolt a tehetséges fiatalnak (Fotó: Bors)

A Kökény Lali koncertek már tervben vannak!

„Ráadásul a Megasztárnak köszönhetően többen megismerték így a nevem és a hangom, már most sok felkérést kaptam, decemberre és jövő januárra is!” – árulta el Kökény Lali.

Hozzátette, Lengyel Johannával közös duettje örök emlék lesz számára. Ráadásul Kökény Lali Szívünkben céltáblák című dala is a Megasztár 2025-ös évadának hála született meg. Többek között azoknak üzent, akik kommentekben bántanak másokat. Lali is kapott bántásokat, a rosszindulatú vélemények szerint csak édesapja nevének köszönhette, hogy bejutott a műsorba. A Megasztár mesterei hétről hétre biztató szavakkal bátorították, és elmondták: alanyi jogon helye van a versenyben, és sok rajongót is szerzett.