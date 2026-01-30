Dudás MikiVoith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Martina, Gerda névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A szülés utáni időszakról, változó testéről beszélt a Miss World Hungary győztese

Miss World
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 11:30
Kiss DaniellakisbabaanyaságbabaFarm VIP
16 kilót hízott a terhesség alatt, a szülés után lassan visszanyerte súlyát a 2015-ös Miss World Hungary győztese. Dányi Kiss Daniella, akit a Farm VIP-ban is láthattak a nézők, most újra jár edzeni, mert „ez a test nem az a test.”
Bors
A szerző cikkei

Kiss Daniella 2014-ben jelentkezett a Miss Universe Hungary szépségversenyre, ahol bekerült a top 5-be. Egy évre rá a Magyarország szépe versenyen tűnt fel, ahol a felkészítőtáborban két alversenyen is második helyezett lett, majd elnyerte a közönségdíjat és megválasztották Miss World Hungary 2015-nek is, így ő képviselte az országot abban az évben Kínában, a világdöntőn.

Dányi Kiss Daniella
Dányi Kiss Daniella újra formában van, visszanyerte az alakját
Fotó: instagram.com/daniellakiss

A volt szépségkirálynő 2024-ben adott életet kislányának, a babát ugyan ekkor még nem tervezték, de természetesen örültek az érkezésének.

Igazi szerelemgyermek a mi kis angyalunk, ennél szebb dolgot nem is kívánhat egy pár magának. Amikor megtudtuk, akkor szóhoz sem jutottunk, igazából még most sem fogtuk fel. A párom az első időszakban nagyon védelmező volt, és óvott

– mesélte akkor Daniella a Borsnak, és azt is hozzátette, hogy nagyon boldogok a párjával.

Dányi Kiss Daniella gyereke: csak az etetéssel van gond

A Farm VIP-ban is látott szépségkirálynő elmesélte, hogy a kislányuk, Delani, már az első napoktól kezdve jó alvó, de azért fel kellett kelni hozzá párszor. Mostanában szerencsére egyre többször átalussza az éjszakákat. Mint írta, inkább a hozzátáplálás okoz nekik nehézséget, a tápszer mellé.

Kiss Daniella a Farm VIP-ban is szerepelt 
Fotó: TV2

Vannak jobb és rosszabb napok. Válogatós is, nem hajlandó egyszerre csak egyféle ételt enni. Például vagy hús, vagy köret. Azt mondják, majd jobb lesz… várom!

– írta közösségi oldalán, korábban pedig a babát is megmutatta. Önmagáról is megosztott pár észrevételt: a terhesség alatt 16 kilót hízott, de aztán ez szépen lement róla, bár a szoptatás miatt nem diétázott és nem is edzett. 

Mostanában újra felbukkan az edzőteremben:

Egy ideje, fél éve, ugyanannyi kiló vagyok, mint amennyivel elkezdtem a terhességet. De érzem, hogy ez nem az a 64 kilogrammos test, mint előtte, szóval újra járok edzeni, hogy jól érezzem magam a bőrömben! 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu