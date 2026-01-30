A szülés utáni időszakról, változó testéről beszélt a Miss World Hungary győztese

Kiss Daniella 2014-ben jelentkezett a Miss Universe Hungary szépségversenyre, ahol bekerült a top 5-be. Egy évre rá a Magyarország szépe versenyen tűnt fel, ahol a felkészítőtáborban két alversenyen is második helyezett lett, majd elnyerte a közönségdíjat és megválasztották Miss World Hungary 2015-nek is, így ő képviselte az országot abban az évben Kínában, a világdöntőn.
A volt szépségkirálynő 2024-ben adott életet kislányának, a babát ugyan ekkor még nem tervezték, de természetesen örültek az érkezésének.
Igazi szerelemgyermek a mi kis angyalunk, ennél szebb dolgot nem is kívánhat egy pár magának. Amikor megtudtuk, akkor szóhoz sem jutottunk, igazából még most sem fogtuk fel. A párom az első időszakban nagyon védelmező volt, és óvott
– mesélte akkor Daniella a Borsnak, és azt is hozzátette, hogy nagyon boldogok a párjával.
A Farm VIP-ban is látott szépségkirálynő elmesélte, hogy a kislányuk, Delani, már az első napoktól kezdve jó alvó, de azért fel kellett kelni hozzá párszor. Mostanában szerencsére egyre többször átalussza az éjszakákat. Mint írta, inkább a hozzátáplálás okoz nekik nehézséget, a tápszer mellé.
Vannak jobb és rosszabb napok. Válogatós is, nem hajlandó egyszerre csak egyféle ételt enni. Például vagy hús, vagy köret. Azt mondják, majd jobb lesz… várom!
– írta közösségi oldalán, korábban pedig a babát is megmutatta. Önmagáról is megosztott pár észrevételt: a terhesség alatt 16 kilót hízott, de aztán ez szépen lement róla, bár a szoptatás miatt nem diétázott és nem is edzett.
Mostanában újra felbukkan az edzőteremben:
Egy ideje, fél éve, ugyanannyi kiló vagyok, mint amennyivel elkezdtem a terhességet. De érzem, hogy ez nem az a 64 kilogrammos test, mint előtte, szóval újra járok edzeni, hogy jól érezzem magam a bőrömben!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.