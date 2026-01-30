A szülés utáni időszakról, változó testéről beszélt a Miss World Hungary győztese

Kiss Daniella 2014-ben jelentkezett a Miss Universe Hungary szépségversenyre, ahol bekerült a top 5-be. Egy évre rá a Magyarország szépe versenyen tűnt fel, ahol a felkészítőtáborban két alversenyen is második helyezett lett, majd elnyerte a közönségdíjat és megválasztották Miss World Hungary 2015-nek is, így ő képviselte az országot abban az évben Kínában, a világdöntőn.

Dányi Kiss Daniella újra formában van, visszanyerte az alakját

Fotó: instagram.com/daniellakiss

A volt szépségkirálynő 2024-ben adott életet kislányának, a babát ugyan ekkor még nem tervezték, de természetesen örültek az érkezésének.

Igazi szerelemgyermek a mi kis angyalunk, ennél szebb dolgot nem is kívánhat egy pár magának. Amikor megtudtuk, akkor szóhoz sem jutottunk, igazából még most sem fogtuk fel. A párom az első időszakban nagyon védelmező volt, és óvott

– mesélte akkor Daniella a Borsnak, és azt is hozzátette, hogy nagyon boldogok a párjával.

Dányi Kiss Daniella gyereke: csak az etetéssel van gond

A Farm VIP-ban is látott szépségkirálynő elmesélte, hogy a kislányuk, Delani, már az első napoktól kezdve jó alvó, de azért fel kellett kelni hozzá párszor. Mostanában szerencsére egyre többször átalussza az éjszakákat. Mint írta, inkább a hozzátáplálás okoz nekik nehézséget, a tápszer mellé.

Kiss Daniella a Farm VIP-ban is szerepelt

Fotó: TV2

Vannak jobb és rosszabb napok. Válogatós is, nem hajlandó egyszerre csak egyféle ételt enni. Például vagy hús, vagy köret. Azt mondják, majd jobb lesz… várom!

– írta közösségi oldalán, korábban pedig a babát is megmutatta. Önmagáról is megosztott pár észrevételt: a terhesség alatt 16 kilót hízott, de aztán ez szépen lement róla, bár a szoptatás miatt nem diétázott és nem is edzett.

Mostanában újra felbukkan az edzőteremben: