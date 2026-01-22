Fantasztikus örömhírt jelentett be a Kincsvadászok sztárja

Január 24-től, szombat esténként újra VIP adásokkal érkezik a TV2 műtárgy-kereskedő show-ja. A Kincsvadászok szereplői mindig izgatottan várják, hogy milyen hírességek látogatnak el hozzájuk a stúdióba.

Hírességek vették át az uralmat a Kincsvadászok stúdiójában

Imádják a nézők a műtárgy-kereskedő show azon adásait is, amikor nem civil, hanem ismert eladók próbálják minél jobb áron eladni értékes, vagy értékesnek hitt tárgyaikat. Már nem kell sokáig várni és jön a Kincsvadászok VIP új évada, amiben többek közt, a tragikus körülmények közt elhunyt Schmuck Andor is látható lesz.

„Fantasztikus hangulatban zajlott a forgatás, eszméletlen jó alanyok jöttek el hozzánk most is” – mesélte a Mokka stúdiójában Molnár Viktor, aki reméli négy gyermeke közül valamelyik követi őt a pályán.

Ráadásul nemcsak a hírességeknek örülhettünk, hanem annak is, hogy elképesztő tárgyakkal érkeztek. Az a zseniális, mondjuk úgy a polgári epizódokhoz képest, hogy kamerát látott emberekről van szó, tehát egész másként viselkednek ebben a környezetben, mint a civilek. Ez nyilván érezhető a hangulaton, bejönnek és rögtön van egy emelkedettebb légkör, de azért titkokat még nem árulok el!

Az is kiderült, hogy volt-e olyan eset a Kincsvadászok VIP forgatásán, amikor a kereskedő nem tudta összeegyeztetni a hírességet, meg az általa hozott tárgyat.

„Több ilyen is volt! De pont ez a zseniális ebben a műsorban, számtalan olyan epizód volt, amikor elképzeled, hogy az adott tárgyhoz be fog sétálni egy 70 éves, kedves néni, aztán bejön egy két méter magas, 130 kilós marcona pali. Egyébként érezhető sokszor a a hírességeken, hogy hiába nem először látnak kamerát, de a Kincsvadászok stúdiójában izgulnak, itt mi kérdezünk, mi mondjuk el a véleményünket a tárgyról, egy egészen mást szituációban vannak, mint amihez szoktak és amiben rutinjuk van!”