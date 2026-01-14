„Minden nap gondolok rá” – Szívszorító titkot árult el Schmuck Andorról a Kincsvadászok sztárja

Schmuck Andor tavaly a TV2 Nagy Duett című műsorában jelentette be, hogy életmentő kezelések várnak rá, de pár hónappal később örökre lehunyta szemét. A közkedvelt politikus egyik utolsó televíziós forgatása a Kincsvadászok VIP volt, ahol a tőle megszokott gentlemen stílusával elbűvölte Dr. Katona Szandrát.
A Tisztelet Társasága alapítója szerette a szép tárgyakat, a műtárgyakat, nagyon örült, hogy szerepelhet a műtárgy-kereskedő showjában. A Kincsvadászok VIP, amiben Schmuck Andor is látható lesz, jövő hét szombaton lesz látható a TV2-n.
„Nem ismertem a forgatás előtt Andort, de természetesen tudtam, ki ő, na meg hallottam a gentlemen stílusáról. Kíváncsi voltam mindig, hogy ő tényleg ilyen-e a hétköznapokban is és úgy láttam, igen ő olyan régi vágású úriember volt” – mesélte a Borsnak, Dr. Katona Szandra, a Kincsvadászok egyetlen női kereskedője, akinek nevéhez fűződik a Remény hegedűjének felfedezése.
„A forgatás előtt már összefutottunk a folyosón, szokásos módján kezet csókolt, de végig tüneményes volt. Mi mindig nagyon örülünk neki, meghatódunk, ha valaki apró ajándékkal kedveskedik nekünk. Van, aki süteménnyel érkezik, ő ollókkal érkezett, mindenki személyre szólót kapott tőle. Ahogy szétnyitod az ollót, az egyik oldalába Schmuck Andor van bele gravírozva, a másikba pedig mindenkinek a neve. Én a konyhában szinte minden nap használom, a múltkor a férjem, amikor mosta el, mondta: jaj, szegény Andor sincs már köztünk, megemlékeztünk róla. Mivel tényleg mindennapos használatban van az ajándéka, így én minden nap gondolok rá!”
A Kincsvadászok szereplői, akik nem a média világából jöttek, mindig izgatottan várják, hogy milyen magyar híresség érkezik hozzájuk a Kincsvadászok VIP adásokban.
Én mindig azt várom, hogy lesz-e meglepetés, lesz-e olyan hűha érzésünk és most is volt ilyen. Például Csepregi Éva, a vele való találkozás nagyon meghatározó volt nekem, vagy előző évadban Rózsa Gyuri bácsi is óriási élmény volt, akit imádtam gyermekkoromból, szerintem a korosztályomból mindenki emlékszik a Zsákbamacska műsorra. De persze, igazából mindenkit felsorolhatnék, akit nagyon jó volt látni a stúdióban
– árulta el a Kincsvadászok kereskedője, akit hétköznap esténként a sikerszéria legújabb epizódjaiban láthatnak a nézők, ahol civil vásárlók kínálják műtárgyaikat.
