Fejes Tamás ismét ellopta a show-t a Kincsvadászokban

Újra hangos nevetés töltötte be a Kincsvadászok stúdióját: Fejes Tamás ezúttal is hozta a rá jellemző humort, és egyetlen mondatával megmosolyogtatta a műsor szereplőit és a nézőket egyaránt.
Az adásban egy Franciaországból származó kutatógyógyszerész érkezett az eladók közé, aki évekkel ezelőtt munkája miatt költözött Magyarországra, azóta pedig itt alapított családot. A férfi egy magyar vonatkozású tárggyal állt a kereskedők elé: egy Gorka Lívia által készített kerámiát hozott magával.
Az eladó elmondta, hogy Magyarországon szeretett bele a kerámiák világába, ám az adott darabnak végül nem talált megfelelő helyet az otthonukban, ezért döntött az eladás mellett. Az elképzelt ár 15 ezer forint volt, ám a licit hamar jóval efölé emelkedett.
Ahogy az összeg nőtt, a kereskedők sorra szálltak ki, mígnem Fejes Tamás is megszólalt. A Tankcsapda dobosa egy jól időzített megjegyzéssel jelentette be visszalépését, amely azonnal derültséget váltott ki a stúdióban.
„Nekem a lélektani határ 32 500 forintnál volt. Ezt túlléptük, úgyhogy én most kiszállok”
– mondta akkor, amikor a licit már 33 ezer forintnál járt.
A végső ajánlatot Fertőszögi Péter tette meg, aki 34 ezer forintot kínált a kerámiáért. Katona Szandra ekkor már nem emelt tovább, így végül Fertőszögi vihette haza Gorka Lívia-alkotást. Fejes Tamás poénja azonban ezúttal is emlékezetes pillanatot teremtett, bizonyítva, hogy a Kincsvadászokban nemcsak a tárgyak, hanem a beszólások is komoly értéket képviselnek.
