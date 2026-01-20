"Menjél ki a stúdióból!": Fejes Tamás odaszólt Nagyházi Lőrincnek

Viktória, egy hat hónapos kislány édesanyja bababútorokkal érkezett a Kincsvadászokhoz. A tulipánmintás kiságy, asztal két székkel, és szekrény sok kérdést felvetett a kereskedőkben, Lőrinc addig vizsgálta, amíg Fejes Tamás ki nem küldte a stúdióból.

A pillanat, amikor Fejes Tamás kiküldte Nagyházi Lőrincet a stúdióból. Fotó: TV2

Kincsvadászok: Elszabadultak az indulatok a bababútor láttán

Elsőnek Nagyházi Lőrinc állt fel, amikor meglátta a régi időket megidéző gyerekjátékot. Ahogyan forgatta és nézegette a bútorokat, Molnár Viktor, és Fertőszögi Péter is ugratni kezdte. Először Viktor kérte meg, hogy fordítsa el a szekrényt, majd Péter utasította, hogy fordítsa vissza eredeti helyére, mert nem a hátulját szeretné nézni a licit végéig. Eddig még talán komolyan gondolták a szívességek kérését a kereskedők, de ezután "elszabadultak az indulatok".

Fertőszögi Péter kérte, hogy kicsit nyissa ki a szekrény ajtaját - amelyre mindenki nevetésben tört ki. De Fejes Tamás rákontrázott:

És most emeld meg, vedd a hónod alá, és menjél ki a stúdióból!

Ekkor lépett be Viktória, aki elárulta, hogy egy családi örökséget hozott a stúdióba, amely az 1900-as évek elejéről származik. Nagymamája, anyukája, és ő maga is ezzel játszott kislánykorában. Hiába született most kislánya, mégsem tartja meg az aranyos bútor-együttest. Komoly elképzelése volt a kis bútorok áráról, az lett volna az álma, ha 50 000 Forintot kap a tárgyakért. Ehhez képest Nagyházi Lőrinc túlszárnyalta az elképzeléseit, ugyanis 60 000 Forintért vitte el a bababútorokat. Nem véletlen, hiszen a birtokában van a bútorokhoz tartozó hiányzó láncszem is, egy tálalószekrény.

A teljes licitet itt nézheted meg a Kincsvadászok adásából: