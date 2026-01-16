A leggyönyörűbb gesztus: rendőr-árvákat támogat a Kincsvadászok sztárja

A Kincsvadászok sztárja eladásra kínálja a műsorban megvásárolt réz dísztárgyait, melynek teljes bevételét rendőr-árváknak és családjuknak ajánlja fel, ezzel is segítve őket.

A Kincsvadászok műkincsszakértője jótékonysági árverést szervez árván maradt gyermekek számára (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok kereskedője rendőr-árvákat támogat

Nagyházi Lőrinc ma reggel a Mokka stúdiójában árulta el, hogy egy hét múlva kerül megrendezésre aukciója, amely jótékonysági céllal jött létre.

A Kincsvadászok szakértői már nem először adakoznak a rászorulóknak. Korábban a licitálók, Molnár Viktor, Nagyházi Lőrinc és Fertőszögi Péter a Szerencsekerék játékosai voltak, ahonnan Viktor hat millió forinttal tért haza. Ekkor a kereskedők megállapodtak abban, hogy közösen fognak támogatni egy alapítványt, amely rendőr-árvákkal foglakozik.

Egymás között megbeszéltük, hogy a Zóna alapítványnak adjuk a teljes bevételt. Ez egy rendőr-árvákat, félárván, árván maradt gyerekeket és családjaikat segítő alapítvány. Már korábban is szerveztünk nekik más jótékonysági aukciót és az elkövetkezendő teljes bevétele is hozzájuk fog kerülni

– mondta a Kincsvadászok műszakértője.

"Én ezeket a réz dísztárgyakat megvettem, ebből csinálunk egy hét múlva egy árverést, ahol minden darab ezer forintról fog indulni, ami szerintem nagyon alacsony, hiszen ezeknek a piaci értéke közel 15 000 – 25 000 forint között mozog."

Nagyházi Lőrinc rendszeresen támogat alapítványokat (Fotó: nanasipal / TV2)

Nagyházi Lőrinc: "Példát kell mutatnunk"

A Kincsvadászok kereskedői idén három jótékonysági aukciót szerveznek, melyek közül ez lesz az első. A következő egy beteg kislánynak és év végén egy anyákat segítő alapítványnak gyűjtenek.

A szakértő elárulta, hogy cége hosszú évek óta támogat alapítványokat, ilyenkor pedig a teljes bevételt felajánlják, természetesen a munkafolyamatokat mind önkéntesként végzik. A tavalyi évben adományoztak a Heim Pál kórház, a Bethesda Gyermekkórház számára, erdélyi templomok felújítására, valamint különféle múzeumok javára.

"Én úgy gondolom, hogyha az ember megteheti, akkor tegye. Ha az ember életébe belefér, hogy másoknak segítsen, akkor példát kell mutassunk azzal, hogy valóban segítünk rendszeresen. Különböző vallásoktól, munkától és alapítványtól függetlenül" – mondta a TV2 sztárja.