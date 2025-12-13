Fejes Tamás nem kertelt a Kincsvadászokban „Akkora paraszt vagyok, hogy szédülök a betonon”

Eleinte kakukktojásnak tűnt Fejes Tamás hazánk legkedveltebb műtárgy-kereskedő show-műsorában. A Kincsvadászok többi kereskedőjével szemben ő nem antik tárgyakkal, hanem hangszerekkel kereskedik, de az elmúlt évadok alatt bebizonyította, hogy nagyon is itt van a helye. Még akkor is, ha szókimondó stílusával zavarba tudja hozni Katona Szandráékat.

A Kincsvadászok szereplői közt Fejes Tamás az egyedüli, aki nem műtárgy-kereskedő (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárja durva kijelentést tett

Üde színfoltja a TV2 népszerű műsorának a Tankcsapda dobosa, nagyon megszerették a nézők, elhalmozzák ajándékokkal. Bár első látásra semmi közös nem volt bennük, a Kincsvadászok többi kereskedőjével barátok lettek, akikkel folyamatosan zrikálják egymást. Így volt ez a műsor pénteki adásában is, amikor egy fiatal pár járt náluk. Elmesélték, hogy amióta nézik a műtárgy-kereskedő show-t, ők is el kezdtek piacra járni, kincsekre vadászni. A stúdióba egy kastélyba is beillő arany-fehér kályhával érkeztek, amit saját maguk újítottak fel. Nagyházi Lőrinc szerint akkor ez a licit Fejes Tomié, hiszen ő az egyetlen gróf közöttük.

Én? De hát én akkora paraszt vagyok, hogy szédülök a betonon

- válaszolta öniróniával a zenész, aki nemrég háromszoros édesapa lett.

Fejes Tamás önmagát adja a Kincsvadászok műsorban is (Fotó: TV2)

„F*szfejből egy kedves ember lettem”

A Tankcsapda dobosa lapunknak mesélt arról korábban, hogy amióta szerepel a műsorban, amire Tilla beszélte rá, megváltozott a megítélése, pedig ő ugyanaz maradt.