Fejes Tamás nem kertelt a Kincsvadászokban „Akkora paraszt vagyok, hogy szédülök a betonon”

Eleinte kakukktojásnak tűnt Fejes Tamás hazánk legkedveltebb műtárgy-kereskedő show-műsorában. A Kincsvadászok többi kereskedőjével szemben ő nem antik tárgyakkal, hanem hangszerekkel kereskedik, de az elmúlt évadok alatt bebizonyította, hogy nagyon is itt van a helye. Még akkor is, ha szókimondó stílusával zavarba tudja hozni Katona Szandráékat.
Üde színfoltja a TV2 népszerű műsorának a Tankcsapda dobosa, nagyon megszerették a nézők, elhalmozzák ajándékokkal. Bár első látásra semmi közös nem volt bennük, a Kincsvadászok többi kereskedőjével barátok lettek, akikkel folyamatosan zrikálják egymást. Így volt ez a műsor pénteki adásában is, amikor egy fiatal pár járt náluk. Elmesélték, hogy amióta nézik a műtárgy-kereskedő show-t, ők is el kezdtek piacra járni, kincsekre vadászni. A stúdióba egy kastélyba is beillő arany-fehér kályhával érkeztek, amit saját maguk újítottak fel. Nagyházi Lőrinc szerint akkor ez a licit Fejes Tomié, hiszen ő az egyetlen gróf közöttük.
Én? De hát én akkora paraszt vagyok, hogy szédülök a betonon
- válaszolta öniróniával a zenész, aki nemrég háromszoros édesapa lett.
A Tankcsapda dobosa lapunknak mesélt arról korábban, hogy amióta szerepel a műsorban, amire Tilla beszélte rá, megváltozott a megítélése, pedig ő ugyanaz maradt.
Eddig nagyon megosztó személyiségnek tartottak az emberek, egy morcos, majdhogynem antiszociális embernek gondoltak, aki nem barátkozik senkivel. De a Kincsvadászok óta f*szfejből egy kedves ember lettem, miközben én ugyanaz vagyok. De persze ez nem baj, csak furcsállom. Egyébként olyan emberek jönnek oda hozzám, olyan generáció, akik eddig azt sem tudták, ki vagyok. De most leveleket kapok idősebbektől, kedves sorokat, sőt elárasztanak ajándékokkal, ilyen hatása volt a szereplésem az emberekre.
