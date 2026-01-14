Kautzky Armand az áprilisi választásról vallott: „A jövőnkről van szó"

Ahogy közelednek az áprilisi országgyűlési választások, egyre érezhetőbb, hogy nem csupán egy szokásos politikai eseményről van szó, hanem történelmi jelentőségű eseményről, ami óriási kihatással lehet az elkövetkezendő évtizedre. Ebben a feszült, kiélezett időszakban ismert közéleti és művészeti szereplők is megszólalnak, akik úgy érzik, most nem maradhatnak csendben. Kautzky Armand is így tett, és megfogalmazta, miért tartja különösen fontosnak a választást.
A színész most a fiára hivatkozva beszélt a döntés súlyáról, amikor azt mondta:
A jövőnkről van szó és van egy 24 éves fiam, akár a béke, akár a jövő szempontjából nekik nagyon fontos a választás, és természetesen nekem is
– árulta el a színművész a Nyitrai Zsolt Facebook-oldalára felkerült videóban, arra utalva, hogy sokan értelmetlen háborúba küldenék a fiatalokat meghalni Ukrajnába. A gondolat rengeteg embernél talált célba, a közösségi felületeken sorra jelentek meg az egyetértő visszajelzések, köztük olyan kommentekkel, mint: „Művész úr mindig is reméltem, hogy csak ez lehet a véleménye. Köszönöm!!!”.
Kautzky Armand korábban is beszélt már arról, milyen értékek mentén áll ki a közéletben, és hogy számára a békepárti gondolkodás nem pillanatnyi állásfoglalás, hanem következetes szemlélet. A Borsnak adott egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy több közösséghez is kötődik, és ezek mind fontos társadalmi ügyeket képviselnek: „Habár a Zebra kör tagja vagyok, számtalan további érdekes csoport van, csakúgy, mint a gyerekvédelem, a nevelés, oktatás ügye vagy a családokért kör” – fogalmazott akkor, hangsúlyozva a közösségi összefogás erejét.
A színész abban a beszélgetésben kitért arra is, hogy a digitális világ önmagában nem ad valódi megoldást a társadalmi problémákra: „Fontos ügy megvédeni a nyelvünket, identitásunkat, kultúránkat az online világban is, de még fontosabb, hogy személyesen is beszéljünk róla” – emelte ki. Kautzky Armand megszólalásai így egy irányba mutatnak: számára a választás tétje a béke, a közösségek megmaradása és a következő generációk jövője, különösen most, amikor minden döntésnek megsokszorozott jelentősége van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.