Kautzky Armand a DPK-ról: Fontos ügy megvédeni az anyanyelvünket, identitásunkat, kultúránkat az online világban

Ma tartják a Digitális Polgári Körök első nagyszabású országos gyűlését a Papp László Sportarénában, amelyen politikusok, művészek, közéleti szereplők és hétköznapi emberek egyaránt részt vesznek. A mozgalom az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kap, hiszen olyan ügyeket karol fel, mint a gyerekvédelem, az oktatás, a családok támogatása vagy éppen a magyar nyelv és kultúra megőrzése a digitális térben. A rendezvényen több híresség is megjelenik, ám akad, aki most távol maradni kényszerül: Kautzky Armand munkája miatt nem tud személyesen ott lenni, pedig – ahogy fogalmazott – nagyon érdekelte volna a találkozás, a beszélgetések, a véleménycsere.

Kautzky Armand DPK tagként fontosnak tartja a párbeszédet (Fotó: Sipeki Péter)

Kautzky Armand lélekben lesz az eseményen

„Sajnos munkám miatt nem tudok kint lenni, pedig nagyon érdekelt volna a találkozás végett. Tudjak beszélgetni, véleményt cserélni az emberekkel. Szerintem rettentően fontos ügyeket taglalnak a Digitális Polgári Körök” – kezdte lapunknak a színművész, aki reményét fejezte ki, hogy legközelebb csatlakozhat a közösséghez. Bár most nem lesz ott, szavai egyértelműen jelzik, mennyire szívügye a kezdeményezés, amely a személyes és digitális tér összekapcsolásával próbálja erősíteni a polgári értékeket.

A Zebra kör tagja

Kautzky nem titkolja, hogy szívügye a Zebra kör, amelynek maga is tagja, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy számtalan más érdekes csoport is működik a DPK ernyője alatt. Kiemelte például a gyerekvédelemmel, a nevelés és oktatás jövőjével, valamint a családok támogatásával foglalkozó köröket, amelyek szerinte nem csupán szakpolitikai kérdések, hanem a jövőnket és identitásunkat meghatározó alapvetések.

Kautzky Armand színművész a Zebra kör tagja (Fotó: Benkő Vivien Cher)

Sokrétűnek látja a közösséget

„Habár a Zebra kör tagja vagyok, számtalan további érdekes csoport van, csakúgy, mint a gyerekvédelem, a nevelés, oktatás ügye vagy a családokért kör” – folytatta a korábbi James Bond magyar hangja, jelezve, hogy a közösségi élet sokszínűségét és erejét tartja az egyik legfontosabb értéknek.

A színész külön kitért arra is, hogy a digitális világ önmagában nem elegendő, ha valódi közösségeket akarunk építeni:

Fontos ügy megvédeni a nyelvünket, identitásunkat, kultúránkat az online világban is, de még fontosabb, hogy személyesen is beszéljünk róla

– hangsúlyozta. Ezzel egyértelművé tette: a valódi párbeszéd, a közösségi élmények és a személyes kapcsolatok azok, amelyek hosszú távon megőrizhetik a magyar kultúrát és közösségeket.