Kiderült, mikor lesz Jákli Mónika temetése: Íme a dátum

Úgy tűnik, végleg tisztázódnak a Jákli Mónika halála körüli legfontosabb kérdések: miközben a rendőrség hivatalosan is reagált az elmúlt napokban elharapózó találgatásokra, immár a temetés időpontját is több forrás megerősítette. A fiatal influenszer múlt héten, szerdán vesztette életét egy tragikus autóbalesetben az Alistál (Dolný Štál) és Nagymegyer (Veľký Meder) közötti útszakaszon, az ügy pedig rövid idő alatt a közösségi média egyik legtöbbet vitatott témájává vált.

Ekkor lesz Jákli Mónika temetése

A spekulációk miatt a rendőrség hétfőn közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták: az esetet az első pillanattól kezdve intenzíven vizsgálják, és továbbra is közlekedési balesetként kezelik. Mint írták, az online térben terjedő, ellenőrizetlen információk nemcsak félrevezetők lehetnek, hanem a vizsgálatot is hátráltatják, ezért arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartózkodjon a találgatásoktól, és legyen tekintettel az elhunyt családjának gyászára.

Kizárható a bántalmazás

A család szintén megszólalt a napokban Jákli Mónika Facebook-oldalán. Közleményükben egyértelművé tették, hogy a jelenleg ismert információk és bizonyítékok alapján kizárható, hogy a fitneszmodell halála előtt bántalmazás vagy üldözés érte volna. Hozzátették, a balesethez vezető események részleteit nem kívánják nyilvánosságra hozni, és határozottan kérték a sajtót, valamint a közvéleményt, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét és a gyermek gyászát.

Január 29-én helyezik végső nyugalomra

Az Új Szó cikke szerint időközben a búcsúztatás időpontja is ismertté vált, amelyet azóta több forrás is megerősített. Információink szerint nemcsak a család közlése, hanem a temetkezési vállalkozó visszajelzése is alátámasztja, hogy Jákli Mónikát 2026. január 29-én, 11 órakor kísérik utolsó útjára az alistáli temető ravatalozójában. A temetés híre újabb érzelmi hullámot indított el a közösségi oldalakon, ahol követők, barátok és ismeretlenek százai búcsúznak a fiatal influenszertől.

Bár a tragédia körülményeinek vizsgálata még folyamatban van, a rendőrség hivatalos álláspontja, a család nyilatkozata és immár a temetkezési vállalkozó megerősítése is azt mutatja: a fájdalmas veszteség egy szerencsétlen közlekedési baleset következménye volt, amely mély nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték vagy követték Jákli Mónika életét.