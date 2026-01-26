Kiderült, mikor lesz Jákli Mónika temetése: Íme a dátum

Úgy tűnik, végleg tisztázódnak a Jákli Mónika halála körüli legfontosabb kérdések: miközben a rendőrség hivatalosan is reagált az elmúlt napokban elharapózó találgatásokra, immár a temetés időpontját is több forrás megerősítette. A fiatal influenszer múlt héten, szerdán vesztette életét egy tragikus autóbalesetben az Alistál (Dolný Štál) és Nagymegyer (Veľký Meder) közötti útszakaszon, az ügy pedig rövid idő alatt a közösségi média egyik legtöbbet vitatott témájává vált.
A spekulációk miatt a rendőrség hétfőn közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozták: az esetet az első pillanattól kezdve intenzíven vizsgálják, és továbbra is közlekedési balesetként kezelik. Mint írták, az online térben terjedő, ellenőrizetlen információk nemcsak félrevezetők lehetnek, hanem a vizsgálatot is hátráltatják, ezért arra kérik a nyilvánosságot, hogy tartózkodjon a találgatásoktól, és legyen tekintettel az elhunyt családjának gyászára.
A család szintén megszólalt a napokban Jákli Mónika Facebook-oldalán. Közleményükben egyértelművé tették, hogy a jelenleg ismert információk és bizonyítékok alapján kizárható, hogy a fitneszmodell halála előtt bántalmazás vagy üldözés érte volna. Hozzátették, a balesethez vezető események részleteit nem kívánják nyilvánosságra hozni, és határozottan kérték a sajtót, valamint a közvéleményt, hogy tartsák tiszteletben a család magánéletét és a gyermek gyászát.
Az Új Szó cikke szerint időközben a búcsúztatás időpontja is ismertté vált, amelyet azóta több forrás is megerősített. Információink szerint nemcsak a család közlése, hanem a temetkezési vállalkozó visszajelzése is alátámasztja, hogy Jákli Mónikát 2026. január 29-én, 11 órakor kísérik utolsó útjára az alistáli temető ravatalozójában. A temetés híre újabb érzelmi hullámot indított el a közösségi oldalakon, ahol követők, barátok és ismeretlenek százai búcsúznak a fiatal influenszertől.
Bár a tragédia körülményeinek vizsgálata még folyamatban van, a rendőrség hivatalos álláspontja, a család nyilatkozata és immár a temetkezési vállalkozó megerősítése is azt mutatja: a fájdalmas veszteség egy szerencsétlen közlekedési baleset következménye volt, amely mély nyomot hagyott mindazokban, akik ismerték vagy követték Jákli Mónika életét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.