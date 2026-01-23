Barnai Judit reagált a Jákli Mónikával kapcsolatos vádakra: „Moncsi már nem tudja magát megvédeni…”

Széki-Barnai Judit, Curtis felesége is összeomlott, amikor kiderült, hogy Jákli Mónika elhunyt. A váratlan tragédia után Judie Instagram oldalán osztott meg közös fotókat Boráros Gábor volt párjával, akivel egy műsor forgatása alatt ismerkedtek meg és kerültek közeli barátságba. Csakhogy a kommentelők úgy gondolják, hogy a sportoló nem volt teljesen őszinte kettejük viszonyával kapcsolatban. Judie most reagált az alaptalan vádakra, sőt meg is cáfolta azokat.

Barnai Judit Jákli Mónika balesete után osztott meg közös fotót kettejükről (Fotó: Instagram)

Barnai Judit Instagram oldalán osztott meg közös fotót a saját születésnapi bulijáról, amikor tudomást szerezett Jákli Mónika autóbalesetéről, de lapunknak is elcsukló hangon mesélt kettejük kapcsolatáról.

Nehéz megszólalni... Az utóbbi időben nem beszéltünk olyan sokat, de mindig figyelemmel követtem a közösségi oldalakon, hogy mi történik vele. Csupaszív ember volt, aki annyira szerette az életét és a kislányát. Két éve még ott volt a szülinapi bulimon. Pont most szombaton tartjuk megint, biztosan megemlékezünk majd Moncsiról

– mondta szomorúan a Borsnak.

Curtis Judieja Instagram oldalán reagált a vádakra, nem hagyja, hogy alaptalanul bántsák (Fotó: Instagram)

Féltékenységgel vádolják Judie-t Jákli Mónika miatt

Néhány kommentelő azt állítja, hogy a kosarazó valójában féltékeny volt a sztáranyukára, és nem is kedvelte igazán, sőt még csak nem is követte a közösségi oldalakon. Ez persze mélyen felháborította Juditot, és most úgy érezte mindenképpen ki kell állnia az igazáért.

Nagyon-nagyon sajnálom, hogy itt tartanak az emberek… kitalálnak hamis dolgokat… Elhunyt tragikusan egy fiatal anyuka és belőletek csak a rosszindulat tud folyni… Moncsi már nem tudja magát megvédeni… szerintem nem is tenné. Nekem az igazságérzetem meg sajnos túl nagy

– írta a fotókhoz Judie, amiken jól látható, hogy követte Moncsit a közösségi oldalakon, amit utólag már nem tudott volna pótolni, hiszen az édesanya már nem tudná elfogadni a követési kérelmet, ugyanis privát az Instagram oldala.