Drámai fordulat Horváth Tomiék házassági évfordulóján – Az utolsó pillanatban dőlt össze minden

műtét
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 20:10
utazásHorváth TomiPéterfi Andiházassági évforduló
Már-már úgy tűnt, hogy idén megszakad a romantikus hagyomány, miután egy váratlan családi vészhelyzet miatt az utazásuk is veszélybe került. Horváth Tomi egy szívhez szóló posztban árulta el, hogy mi történt a kulisszák mögött.
Horváth Tomi és felesége, Péterfi Andi számára január 19-e az év egyik legfontosabb napja. 2017-ben ezen a napon, egy titkos, óceánparti ceremónián fogadtak örök hűséget egymásnak, és akkor megfogadták, hogy minden évben kettesben, csak egymásra figyelve, a világtól elvonulva ünneplik meg a szerelmüket. Idén azonban egy váratlan tragédia majdnem mindent tönkretett.  

Horváth Tomi és Péterfi Andi a kilencedik házassági évfordulójukat ünneplik.
Horváth Tomi a Sztárban Sztár műsorában is szerepelt (Fotó: TV2)

Horváth Tomi kiskutyája műtőasztalra került  

Horváth Tomi posztjából derült ki, hogy minden le volt szervezve az utazással kapcsolatban, amikor kiderült, hogy imádott kutyájukat, Gokut azonnal műteni kell. A hír sokkolta a házaspárt, és az első gondolatuk az volt, hogy azonnal lemondják a várva várt utazást.

 Borult minden... először a lemondás jött szóba

emlékezett vissza Tomi a nehéz pillanatokra. A reményt egy Micimackó-idézet és a kiskutya elképesztő életereje adta vissza. „Hepe után mindig hupa következik, és hupa után mindig hepe jön, és még sohasem fordult elő a világon, hogy hepe után hepe, és hupa után hupa következett volna” – írta a posztjában Tomi a sokat mondó idézetet.

Goku a műtét után brutális sebességgel kezdett regenerálódni, mintha ő maga is azt akarta volna, hogy gazdái eljussanak a megérdemelt pihenésre.  

Pár nap csúszással, de sikeresen elindultak   

Horváth Tomi és Péterfi Andi háláját fejezte ki az utazási irodának is, akik rugalmasságukkal segítettek átütemezni a repülőjegyet és a szállást, így végül – ha pár nap csúszással is – de el tudtak indulni az álomnyaralásra, megünnepelni a kilencedik házassági évfordulójukat. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
