„Köszönök mindent” - búcsúzik Horváth Tamás felesége

Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea igen aktív a közösségi oldalán. Gyakran tesz ott ki bejegyezéseket, amelyek többségén férjével közösen láthatóak. Ám csinos influenszer most kivételt tett.
Péterfi Andrea ezúttal olyan fotókat osztott meg az Instagram-oldalán, amelyeken egyedül látható bikiniben. A posztnak pedig aprópója is volt, ugyanis az énekes felesége ezekkel a képekkel köszönt el a nyártól.
Drága Nyár! Köszönök mindent Neked
- olvasható a bejegyzésében, amelyet itt tudsz megtekinteni.
