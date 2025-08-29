Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
„Köszönök mindent” - búcsúzik Horváth Tamás felesége

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 17:50
A közösségi oldalán köszönt el a csinos influenszer.
Horváth Tamás felesége, Péterfi Andrea igen aktív a közösségi oldalán. Gyakran tesz ott ki bejegyezéseket, amelyek többségén férjével közösen láthatóak. Ám csinos influenszer most kivételt tett.

Horváth tomi és felesége
Horváth Tamás felesége bikinis fotókkal búcsúzik a nyártól Fotó: TV2

Péterfi Andrea ezúttal olyan fotókat osztott meg az Instagram-oldalán, amelyeken egyedül látható bikiniben. A posztnak pedig aprópója is volt, ugyanis az énekes felesége ezekkel a képekkel köszönt el a nyártól.

Drága Nyár! Köszönök mindent Neked

- olvasható a bejegyzésében, amelyet itt tudsz megtekinteni.

 

