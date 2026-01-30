Megmutatta: ilyen nagy már Horváth Csenge terhespocakja

Szabályosan felrobbant a közösségi média, mikor Horváth Csenge úgy döntött, megmutatja, milyen nagyra nőtt már a terhespocakja. A gyönyörű modell az Instagramon tette közzé a változást.
Semmi kétség afelől, hogy varázslatos édesanya lesz a topmodellből. Fésűs Nelly lányának szülése egyre közelebb és közelebb van. Közösségi oldalán osztott meg egy mesébe illő fotót terhességéről a modell, akinek időközben nemcsak a haja, de a terhes pocakja is megnőtt.
Bár nemrég még arról hallottunk, hogy a pletykák miatt fakadt ki Horváth Csenge, de rajongóitól most leginkább a jókívánságok özönlenek.
Az anyává válás csendes kiváltsága
- írta magyar fordítás szerint Horváth Csenge a selyemruhába öltött testét megörökítő képéhez.
Egyik követője percekkel a poszt megjelenése után reagált a modell fotójára: „Álomszép babád lesz szerintem :) Legyen egészséges és legyen boldog élete” - írta.
Sokan egyetértettek abban is, hogy nemcsak babája lesz szép, de ő is varázslatos kismamaként. Gömbölyödő pocakját mutatjuk is:
