Megmutatta: ilyen nagy már Horváth Csenge terhespocakja

Horváth Csenge
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 12:42
terheshasmodellvárandósság
Közeleg a dátum, amire mindenki vár. Horváth Csenge egyre közelebb kerül a nagybetűs naphoz.

Szabályosan felrobbant a közösségi média, mikor Horváth Csenge úgy döntött, megmutatja, milyen nagyra nőtt már a terhespocakja. A gyönyörű modell az Instagramon tette közzé a változást.

Horváth Csenge
Horváth Csenge már nagyon várja a nagy napot / Fotó: Markovics Gábor

Horváth Csenge édesanya lesz

Semmi kétség afelől, hogy varázslatos édesanya lesz a topmodellből. Fésűs Nelly lányának szülése egyre közelebb és közelebb van. Közösségi oldalán osztott meg egy mesébe illő fotót terhességéről a modell, akinek időközben nemcsak a haja, de a terhes pocakja is megnőtt.

Bár nemrég még arról hallottunk, hogy a pletykák miatt fakadt ki Horváth Csenge, de rajongóitól most leginkább a jókívánságok özönlenek.

Az anyává válás csendes kiváltsága

- írta magyar fordítás szerint Horváth Csenge a selyemruhába öltött testét megörökítő képéhez.

Egyik követője percekkel a poszt megjelenése után reagált a modell fotójára:Álomszép babád lesz szerintem :) Legyen egészséges és legyen boldog élete - írta.

Sokan egyetértettek abban is, hogy nemcsak babája lesz szép, de ő is varázslatos kismamaként. Gömbölyödő pocakját mutatjuk is:

 

