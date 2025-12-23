„Gyönyörű kismama vagy” – így várja első gyermekével a szíva alatt a karácsonyt Horváth Csenge

Szabályosan letarolta a magyar bulvárt a hír, miszerint Horváth Csenge valóban gyermeket vár. Fésűs Nelly lányáról a már a bejelentés előtt megindultak a pletykák, hogy babát hord a szíve alatt, a személyes bejelentésig ez azonban csak puszta találgatás volt.

Horváth Csenge Fotó: MW

Így mindenki nagyon megörült, hogy a gyönyörű modell valóban első gyermekét várja, a hírt párjával, Barabás Ottóval közösen jelentette be. Csenge és kedvese pedig azóta is úszik a boldogságban, amiről közösségi oldalán megosztott fotó is tanúskodnak.