„Gyönyörű kismama vagy” – így várja első gyermekével a szíva alatt a karácsonyt Horváth Csenge

Szabályosan letarolta a magyar bulvárt a hír, miszerint Horváth Csenge valóban gyermeket vár. Fésűs Nelly lányáról a már a bejelentés előtt megindultak a pletykák, hogy babát hord a szíve alatt, a személyes bejelentésig ez azonban csak puszta találgatás volt.
Így mindenki nagyon megörült, hogy a gyönyörű modell valóban első gyermekét várja, a hírt párjával, Barabás Ottóval közösen jelentette be. Csenge és kedvese pedig azóta is úszik a boldogságban, amiről közösségi oldalán megosztott fotó is tanúskodnak.
A fiatal szépség egyszerűen ragyog, követői nem győzik dicsérni, hogy milyen gyönyörű, valamint hogy milyen jól áll neki a várandósság. Egy legfrissebb, terhespocakos Instagram-bejegyzése alatt például szabályosan felrobbant a kommentszekció, mindenkinek elakadt még a lélegzete is a látványtól.
„Nagyon szép vagy, élvezd a meghitt pillanatokat”
„Szép kismama vagy. Jó egészséget kívánok! Boldog karácsonyt”
„Csenge gyönyörű kismama vagy. Boldog karácsonyt kívánunk!”
„Szépséges kismama”
– írták mások mellett.
