KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Gyönyörű kismama vagy” – így várja első gyermekével a szíva alatt a karácsonyt Horváth Csenge

Horváth Csenge
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 07:35
karácsonyterhespocakkismama
Felrobbant a gyönyörű modell Instagramja.
N.T.
A szerző cikkei

Szabályosan letarolta a magyar bulvárt a hír, miszerint Horváth Csenge valóban gyermeket vár. Fésűs Nelly lányáról a már a bejelentés előtt megindultak a pletykák, hogy babát hord a szíve alatt, a személyes bejelentésig ez azonban csak puszta találgatás volt.

Horváth Csenge
Horváth Csenge Fotó: MW

Így mindenki nagyon megörült, hogy a gyönyörű modell valóban első gyermekét várja, a hírt párjával, Barabás Ottóval közösen jelentette be. Csenge és kedvese pedig azóta is úszik a boldogságban, amiről közösségi oldalán megosztott fotó is tanúskodnak.

 

Horváth Csenge valósággal ragyog 

A fiatal szépség egyszerűen ragyog, követői nem győzik dicsérni, hogy milyen gyönyörű, valamint hogy milyen jól áll neki a várandósság. Egy legfrissebb, terhespocakos Instagram-bejegyzése alatt például szabályosan felrobbant a kommentszekció, mindenkinek elakadt még a lélegzete is a látványtól.

„Nagyon szép vagy, élvezd a meghitt pillanatokat”

„Szép kismama vagy. Jó egészséget kívánok! Boldog karácsonyt”

„Csenge gyönyörű kismama vagy. Boldog karácsonyt kívánunk!”

„Szépséges kismama”

– írták mások mellett.

Horváth Csenge első gyermekével a szíve alatt várja a karácsonyt

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu