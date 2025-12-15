"El vagyok hordva mindennek" – Horváth Csenge megszólalt a terhességéről: kikéri magának a támadásokat

Az elmúlt hónapban olyan hírek és találgatások jelentek meg rólam és a páromról, amelyek messze túlmutatnak a tisztesség és az emberség határain. Megdöbbent és mélyen elszomorít, hogy vannak, akik egy meg nem született gyermekről és egy olyan emberről, akit nem is ismernek, gondolkodás nélkül terjesztenek bántó, valótlan állításokat.

Talán most válik mindenki számára legérthetőbbé, miért nem beszélek szinte soha a magánéletemről. Nem azért, mert titkolózni szeretnék, hanem azért, mert úgy érzem: bármit mondanék vagy tennék, bárhogyan próbálnám óvni a szeretteimet, nem megy… el vagyok hordva mindennek, velük együtt.

Ahelyett, hogy ezt az érzékeny és csodálatos időszakot teljesen megélhettük volna, és arra figyelhettünk volna, ami igazán számít, azzal kellett foglalkozzunk, hogy mindenhonnan találgatások és ítéletek zúdulnak ránk. Pedig nem csináltunk semmi rosszat. Csak élem az életemet, és szeretném megvédeni azt, ami számomra a legfontosabb, ez pedig a családom.

A legfájdalmasabb mégis az, hogy sokan nem gondolnak bele: mi lenne, ha valakinek esetleg nem lehetne gyermeke, vagy ha egy ilyen hír hallatán épp otthon ülne összetörve, mert időközben elvesztette a babáját… Mennyire könnyű mások lelkébe belegázolni gondolatlan szavakkal.

Szomorú látni, hogy egyesek számára már sem a magánélet, sem a tisztelet, sem egy új élet érkezése nem szent. A gyermekáldás a világ egyik legnagyobb ajándéka. Számomra felfoghatatlan, hogyan válthat ez ki bárkiből rosszindulatot vagy mocskolódást.

Ezek a pillanatok eredetileg a mi szűk baráti körünk és a családunk öröme lett volna. Mindenkinek joga van eldönteni, mikor szeretné megosztani élete legfontosabb eseményeit. Szívből remélem, hogy egyszer eljutunk oda, hogy egy gyermek érkezésének hírét csak szeretet és jókívánság övezze, mert ez lenne helyes, méltó és természetes.