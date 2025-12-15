"El vagyok hordva mindennek" – Horváth Csenge megszólalt a terhességéről: kikéri magának a támadásokat

Horváth Csenge a múlt héten tette közzé közösségi oldalain, hogy párjával babát várnak. A meghitt, örömteli bejelentés előtt azonban az információ kiszivárgott a sajtóba, és a fiatal szépségre soha nem látott kommentáradat zúdult. Horváth Csenge terhessége körüli pletykákat maga tisztázta, de emellett arra is felhívta a figyelmet, miért is nem szeret nyilatkozni a magánéletéről.
A közösségi médiában megjelent találgatások és rosszindulatú megjegyzések különösen fájdalmasan érintették, hiszen a gyermekáldás első hónapjai minden pár, és különösen minden nő életében rendkívül érzékeny időszakot jelentenek.
Csenge sokáig hallgatott, majd Instagram-oldalán egy hosszú, őszinte bejegyzésben reagált a történtekre. Szavaiból egyértelműen kiderül: nem a nyilvánosságot keresi, hanem a határait szeretné megvédeni, és felhívni a figyelmet arra, milyen súlya van a kimondott szavaknak, különösen akkor, amikor egy még meg nem született gyermekről van szó.
Az elmúlt hónapban olyan hírek és találgatások jelentek meg rólam és a páromról, amelyek messze túlmutatnak a tisztesség és az emberség határain. Megdöbbent és mélyen elszomorít, hogy vannak, akik egy meg nem született gyermekről és egy olyan emberről, akit nem is ismernek, gondolkodás nélkül terjesztenek bántó, valótlan állításokat.
Talán most válik mindenki számára legérthetőbbé, miért nem beszélek szinte soha a magánéletemről. Nem azért, mert titkolózni szeretnék, hanem azért, mert úgy érzem: bármit mondanék vagy tennék, bárhogyan próbálnám óvni a szeretteimet, nem megy… el vagyok hordva mindennek, velük együtt.
Ahelyett, hogy ezt az érzékeny és csodálatos időszakot teljesen megélhettük volna, és arra figyelhettünk volna, ami igazán számít, azzal kellett foglalkozzunk, hogy mindenhonnan találgatások és ítéletek zúdulnak ránk. Pedig nem csináltunk semmi rosszat. Csak élem az életemet, és szeretném megvédeni azt, ami számomra a legfontosabb, ez pedig a családom.
A legfájdalmasabb mégis az, hogy sokan nem gondolnak bele: mi lenne, ha valakinek esetleg nem lehetne gyermeke, vagy ha egy ilyen hír hallatán épp otthon ülne összetörve, mert időközben elvesztette a babáját… Mennyire könnyű mások lelkébe belegázolni gondolatlan szavakkal.
Szomorú látni, hogy egyesek számára már sem a magánélet, sem a tisztelet, sem egy új élet érkezése nem szent. A gyermekáldás a világ egyik legnagyobb ajándéka. Számomra felfoghatatlan, hogyan válthat ez ki bárkiből rosszindulatot vagy mocskolódást.
Ezek a pillanatok eredetileg a mi szűk baráti körünk és a családunk öröme lett volna. Mindenkinek joga van eldönteni, mikor szeretné megosztani élete legfontosabb eseményeit. Szívből remélem, hogy egyszer eljutunk oda, hogy egy gyermek érkezésének hírét csak szeretet és jókívánság övezze, mert ez lenne helyes, méltó és természetes.
Csenge Instagram-posztját követően édesanyja is megszólalt, és kiállt lánya mellett, hangsúlyozva, hogy az ilyen érzékeny időszakot minden családnak szeretettel és tisztelettel kellene kísérnie. A családi támogatás és az őszinte beszélgetések segítik Csengét abban, hogy a várandósság első, legérzékenyebb hónapjait biztonságban és nyugalomban élhesse meg.
Csenge sorai sokakat elgondolkodtattak és együtt éreztek vele: nemcsak saját helyzetéről szólt, hanem általános társadalmi problémára is rávilágított. Arra, hogy a kíváncsiság és a véleményalkotás könnyen átcsaphat érzéketlenségbe, különösen akkor, amikor az emberi méltóság és a magánélet határairól van szó.
Milyen fiatal és milyen bölcs vagy Csenge! A saját örömödben is képes vagy azon gondolkodni, hogy másnak ne okozz rossz érzéseket. Nekem két barátnőm is van, aki jelenleg babát vár, és gondolkodtak, hogy osszák meg velem, hogy ne okozzanak rossz érzéseket. Pedig attól, hogy nekünk még nem adta meg a Jó Isten, ez a világ legcsodálatosabb ajándéka. És nem szabad bárkiben lelkiismeret-furdalás vagy rossz érzés legyen emiatt! Sajnálom, hogy te nem tudtad olyan békésen megélni, mint ahogy ezt mindenkinek kellene. Kívánom, hogy ez legyen életed legszebb időszaka.
