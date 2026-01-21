Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Nagy volt az ijedtség: Hajdú Péter síelés közben sérült meg

2026. január 21.
Visszatérő vendégeknek számítanak az osztrák síparadicsomban, ahol a tévés többször vendégeskedett már a gyerekeivel is. Ahogy az utóbbi időben mindig, úgy Hajdú Péter ezúttal is a kisfiával és a menyasszonyával vágott neki a nagy kalandnak.
Veterán síelőnek számít Hajdú Péter: hosszú évek óta űzi a téli sportot.

Hajdú Péter minden évben elmegy síelni a családjával (Fotó: archív/hot! magazin)
  • Hajdú Péter minden évben elmegy síelni a családjával
  • Korábban Muraun síeltek, majd a rátaláltak Obertauernre, ami minden szempontból bevált számukra
  • Egyszer egy gleccseren síelés közben kiment a térde, kisebb esés után elgondolkodott a hegyimentő hívásán

Hajdú Péter síelése a családdal: az alapok elsajátítása a hóban

Hajdú Péter szinte minden évben szán időt arra, hogy a családjával lécre pattanjanak, és szeljék a havas tájakat. Ezt a téli hobbit ki nem hagyná Hajdú Péter családja.

Viszonylag későn, tizenhat éves koromban kezdtem el a síelést, annak idején még Szlovákiában tanultam meg az alapokat. Egy időben rendszeresen jártunk Franciaországba, főiskolás koromban pedig nem volt olyan év, hogy ne álltam volna lécre. A nagyobb gyerekeim, Noncsi és Dávid már hároméves korukban síeltek; fontosnak tartottam, hogy már korán megtanulják ezt a sportot

– kezdte Péter a hot! magazinnak.

Domi gyorsan belejött a síelésbe (Fotó: archív/hot! magazin)

Hajdú Péter gyerekei a síelés szerelmesei: apával együtt hódítják a havas hegyeket

Sokfelé síelt már élete során, öt éve azonban rátalált Obertauernre; ez a hely minden szempontból bevált a Frizbi TV műsorvezetőjének. Hajdú Péter azóta csak ide jár a családjával.

„Régen Muraun síeltünk, ahol volt egy Csumpi nevű oktatónk, aki a gyerekeket is tanította. Aztán egyszer csak úgy adódott, hogy kipróbáltuk a nagyobbakkal Obertauernt, és nagyon megtetszett. Thurzó Balázs egy remek oktató, aki Domikát tanítja síelni. Tavaly a kisfiam ráállt a lécre, de abból sírás lett, és egyáltalán nem akart csúszni, így végül az ölemben hoztam le a tanulópályán. Idén azonban megtört a jég, és három napot is gyakorolt az oktatóval, elképesztően ügyes volt. Hozzá kell tennem, hogy a nagyobb gyerekeim is fantasztikusan síelnek. A világ legjobb sportjának tartom: friss levegőn vagy, kikapcsol, pláne ha a fekete pályán éppen az életedért küzdesz. Az a típusú síelő vagyok, aki napsütésben, ápolt pályán szereti űzni a sportot” – árulta el az édesapa.

Az édesapát feltöltötte a síparadicsom hangulata (Fotó: archív/hot! magazin)

Hajdú Péter fiatalon: a havas kalandok kezdete

Hajdú Péter mindig fokozottan ügyelt arra, hogy biztonságosan és balesetmentesen síeljen, egyszer azonban majdnem megtörtént a baj. Szerencsére leleményes és kitartó volt – ennek köszönhette, hogy túlélte.

„Gimis koromban elszakadt a keresztszalagom. Sokáig nem foglalkoztam vele, mert elég izmos volt a combom, de síeléskor és focizáskor mindig kiment. Pont akkor ráadásul egy gleccseren voltunk síelni, és kiment a térdem. Csak kicsit estem, de akkora volt az ijedtség, hogy elgondolkodtam a hegyimentő hívásán is. Szerencsére közel volt az adott pálya felvonója, így egy lábbal elcsúsztam addig, és nem lett komolyabb bajom. Idén már kétszer voltam: a nagyokkal és Domiékkal négy-négy napot. Annyira szeretem, hogy pont mondtam Esztinek, hogy ha nyugdíjasok leszünk, akkor télen a hegyekben szeretnék élni, nyáron a tengerparton, a többi két évszakban pedig dolgoznék” – mondta viccesen.

A legfrissebb hot! magazinban további érdekes sztártörténeteket olvashatsz (Fotó: hot! magazin)

 

