Nagy volt az ijedtség: Hajdú Péter síelés közben sérült meg

Veterán síelőnek számít Hajdú Péter: hosszú évek óta űzi a téli sportot.

Hajdú Péter minden évben elmegy síelni a családjával (Fotó: archív/hot! magazin)

Korábban Muraun síeltek, majd a rátaláltak Obertauernre, ami minden szempontból bevált számukra

Egyszer egy gleccseren síelés közben kiment a térde, kisebb esés után elgondolkodott a hegyimentő hívásán

Hajdú Péter síelése a családdal: az alapok elsajátítása a hóban

Hajdú Péter szinte minden évben szán időt arra, hogy a családjával lécre pattanjanak, és szeljék a havas tájakat. Ezt a téli hobbit ki nem hagyná Hajdú Péter családja.

Viszonylag későn, tizenhat éves koromban kezdtem el a síelést, annak idején még Szlovákiában tanultam meg az alapokat. Egy időben rendszeresen jártunk Franciaországba, főiskolás koromban pedig nem volt olyan év, hogy ne álltam volna lécre. A nagyobb gyerekeim, Noncsi és Dávid már hároméves korukban síeltek; fontosnak tartottam, hogy már korán megtanulják ezt a sportot

– kezdte Péter a hot! magazinnak.

Domi gyorsan belejött a síelésbe (Fotó: archív/hot! magazin)

Hajdú Péter gyerekei a síelés szerelmesei: apával együtt hódítják a havas hegyeket

Sokfelé síelt már élete során, öt éve azonban rátalált Obertauernre; ez a hely minden szempontból bevált a Frizbi TV műsorvezetőjének. Hajdú Péter azóta csak ide jár a családjával.

„Régen Muraun síeltünk, ahol volt egy Csumpi nevű oktatónk, aki a gyerekeket is tanította. Aztán egyszer csak úgy adódott, hogy kipróbáltuk a nagyobbakkal Obertauernt, és nagyon megtetszett. Thurzó Balázs egy remek oktató, aki Domikát tanítja síelni. Tavaly a kisfiam ráállt a lécre, de abból sírás lett, és egyáltalán nem akart csúszni, így végül az ölemben hoztam le a tanulópályán. Idén azonban megtört a jég, és három napot is gyakorolt az oktatóval, elképesztően ügyes volt. Hozzá kell tennem, hogy a nagyobb gyerekeim is fantasztikusan síelnek. A világ legjobb sportjának tartom: friss levegőn vagy, kikapcsol, pláne ha a fekete pályán éppen az életedért küzdesz. Az a típusú síelő vagyok, aki napsütésben, ápolt pályán szereti űzni a sportot” – árulta el az édesapa.

Az édesapát feltöltötte a síparadicsom hangulata (Fotó: archív/hot! magazin)

Hajdú Péter fiatalon: a havas kalandok kezdete

Hajdú Péter mindig fokozottan ügyelt arra, hogy biztonságosan és balesetmentesen síeljen, egyszer azonban majdnem megtörtént a baj. Szerencsére leleményes és kitartó volt – ennek köszönhette, hogy túlélte.