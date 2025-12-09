Hajdú Péter gyerekkoráról vallott: „Én csak rá számíthattam”

Hajdú Péter a semmiből tört a reflektorfénybe, amiről bővebben számolt be a Creator TV csatornáján. A műsorvezető gyerekkora nem volt egyszerű, mivel apakép nélkül kellett felnőnie és édesanyja volt az egyetlen támasza. A gimnáziumi évekről és a Frizbi műsor alakulásáról is mesélt, aminek sok mindent köszönhet.

Hajdú Péter gyerekkora ellenére rendkívül sikeres karriert futott be (Fotó: Markovics Gábor)

Hajdú Péter édesanyja mindig támogatta kisfiát

A műsorvezető édesanyja gyerekkori otthonában mesélt kisfia személyiségéről és kitartásáról.

Úgy járt főiskolára, hogy reggel hatkor a Napkeltében kezdett gyakornokként, majd átment a Külker főiskolára tanulni. Este pedig az újságíró iskolába folytatta a napját, tehát elképesztő, mennyit tanult ahhoz, hogy most itt tartson

– árulta el Hajdú Péter édesanyja. A műsorvezető szülei kapcsolatáról is mesélt, mivel nem véletlen, hogy ennyire szoros kapcsolatot ápol édesanyjával.

12 éves voltam, amikor elváltak a szüleim és szinte az egész gyerekkoromat Gödöllőn töltöttem. Édesapámmal már akkor sem volt jó a kapcsolatom, így a saját gyerekemnek is azt szeretném átadni, amit anyukámtól tanultam

– mesélte Hajdú Péter, akinek párja nemrég a harmincadik születésnapját ünnepelte.

Hajdú Péter karrierje nem ment zökkenőmentesen (Fotó: Móricz István)

A karrier kezdete sem volt egyszerű

Nekem az első nagy mély víz és az első fordulópont a Névsor volt az MTV-n. Ott azt hittem, hogy végem lesz

– mondta a Creator TV csatornáján a műsorvezető. A műsor után viszont nagyon beindult a karrierje Hajdú Péternek. Az első önálló műsora a Frizbi volt, ahol Gesztesi Károly szerepelt a legelső adásban. Azóta Hajdú Péter neve összeforrt az Összezárva című műsorral, ami igen népszerű a nézők körében, exkluzív interjúival, sztorijaival mai napig az egyik legnézettebb „alkotása”.

Nagyon komoly szakmai lépcsőfok volt az életemben, hogy ezt a műsort megtudtam ugrani és ekkora siker lett Magyarországon. Valaki próbáljon meg tíz percet beszélni a taxisofőrrel, aki azt hiszi, hogy könnyű valakivel egy fél napot végigbeszélni

– számolt be a nagy sikernek örvendő műsoráról Hajdú Péter.