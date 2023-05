Hajdú Péter a gyerekeiről: „A fiaim az én génjeimet örökölték, Noncsi az anyukájától örökölte a szépségét"

Hajdú Péter háromgyermekes apukaként érzi teljesnek az életét. Első házasságából két gyermeke született: Noémi már 14, Dávid hamarosan 13 éves. Új kapcsolatából, Láng Eszterrel pedig egy kisfia született, Dominik, aki másfél éves.

„Domival minden nap gyereknap”

– A gyereknap érdekesen alakul idén nálunk – kezdett bele a Borsnak nyilatkozva a fiatalos műsorvezető. – A két tini gyermekemmel, mondjuk úgy, „megemlékezünk” erről a napról, de nem hinném, hogy velem vagy az anyukájukkal szeretnék tölteni az időt, inkább a barátaikkal szerveznek majd programot. A kicsivel, Domival pedig minden nap gyereknap – ismerte el a büszke apuka, aki záros határidőn belül szeretné feleségül venni kedvesét, Eszter.

Három gyerek pont elég!

A Bors kérdésére a 48 éves műsorvezető elárulta, tervezik-e még Eszterrel a családbővítést:

– Eszterrel már régen megállapodtunk, hogy nem szeretnénk több gyereket, így tökéletes, kerek minden. Fantasztikus látni, hogy Domi napról napra ügyesebb, megállíthatatlanul szaladgál, már mond is néhány szót, például a „nem” nagyon megy neki, de a kutyákra is mondja, hogy „vaú-vaú”! Mindig eléri, amit szeretne, elég akaratos, ebben az anyukájára ütött. De külsőre tiszta én, azt szoktam mondani: esetében az apa kiléte a biztos! – viccelődött Péter. – A fiaim az én génjeimet örökölték, Noncsi pedig az anyukájától örökölte a szépségét.

Értelmiségi gyerekeket nevel

− Nagyon büszke vagyok a gyerekeimre, csodálatos látni, hogy Domi hogyan fejlődik, nyílik ki körülötte a világ. És ott van a két nagyobb gyermekem is, akikkel már mindent meg tudok beszélni. Noémi különösen felnőttesedik már, sminkel, és idősebb lányokkal is barátkozik. Dávidot pedig leginkább a foci és bicikli érdekli. Nagyon szorgalmasak az iskolában, tudják, hogy most a tanulás a legfontosabb, és jó érzéssel tölt el, hogy nem kell nyaggatni őket emiatt. Mindketten nyelvvizsgára készülnek, és szeretnének majd diplomát.