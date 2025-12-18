Jennifer Lopez miatt gondolta meg magát Gelencsér Timi: „Nem félek az öregedéstől!”

Gelencsér Timi számára az idei nyár egyik legmeghatározóbb élménye Jennifer Lopez koncertje volt, amely nemcsak zeneileg, hanem emberileg is mély nyomot hagyott benne. Nemrég a közösségi oldalára töltött fel egy videót, amiben elmesélte, mit tanult az este folyamán.

Gelencsér Timi gondolkodása gyökeresen megváltozott egy koncert hatására (Fotó: Gáll Regina)

Gelencsér Timi nem fél az öregedéstől

Gelencsér Timi elmesélte lapunknak, hogy a kor kérdése korábban sosem okozott nála pánikot, inkább mérföldkőként tekintett rá. „A harmincadik születésnapomat is úgy ünnepeltem anno, hogy nem ijedtem meg, hogy már hármassal kezdődik. Inkább attól voltam boldog, hogy mennyi mindent ünnepelhetek, mennyi mindent adott az élet. Rengeteg dolgot elértem, amit szerettem volna, és azóta is folyamatosan lépkedek felfelé a ranglétrán, karrierben és magánéletben egyaránt” – mondta.

A szépségkirálynő szerint tökéletesen halad a céljai felé, sorra teljesülnek régi vágyai (Fotó: Szabolcs László)

A Jennifer Lopez koncert ráadásul egészen új perspektívát adott neki.

Amikor láttam a színpadon, és ötvenhat évesen úgy táncolt, mint én huszonévesen, miközben egyáltalán nem tűnt idősnek, az teljesen megnyugtatott. Ha korábban tartottam is attól, hogy majd ötössel fog kezdődni az életkorom, ez az élmény ezt teljesen eltörölte

– mesélte a Borsnak.

Timi szerint a látottak megerősítették abban, hogy a tudatos életmód hosszú távon meghozza a gyümölcsét. „Rengeteget sportolok, odafigyelek a táplálkozásra, nem iszom alkoholt, nem dohányzom, és próbálok mindent megtenni magamért. Hatalmas inspiráció volt őt látni” – emlékezett vissza.

Műsorvezetőként tér vissza a színpadra Gelencsér Timi Exatlon Hungary műsorvezetője lesz Palik László mellett (Fotó: TV2)

Máshogy idősödnek a férfiak?

Timi őszintén beszél arról is, mennyire másképp viszonyul a társadalom a férfiak és a nők öregedéséhez. „A férfiaknak ezzel sokszor nem is kell foglalkozniuk, sőt, gyakran még sármosabbak is lesznek az évek múlásával. Szerintem náluk kifejezetten szexi, ha korosodnak. A nőknél ez sokkal érzékenyebb kérdés, mert külső jegyekben nem ugyanúgy zajlik az öregedés” – vallotta. Szerinte emiatt sok nő fordul különböző szépészeti beavatkozások felé.

Ezzel önmagában semmi probléma nincs, csak nem szabad túlzásba esni. Annál nincs rosszabb, amikor valaki hetvenévesen húszévesnek akar kinézni, mert az nagyon természetellenes. Nem lesz tőle szebb, legfeljebb a lelke megnyugszik

– tette hozzá.