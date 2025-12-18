Jennifer Lopez miatt gondolta meg magát Gelencsér Timi: „Nem félek az öregedéstől!”

Gelencsér Timi számára az idei nyár egyik legmeghatározóbb élménye Jennifer Lopez koncertje volt, amely nemcsak zeneileg, hanem emberileg is mély nyomot hagyott benne. Nemrég a közösségi oldalára töltött fel egy videót, amiben elmesélte, mit tanult az este folyamán.
Gelencsér Timi elmesélte lapunknak, hogy a kor kérdése korábban sosem okozott nála pánikot, inkább mérföldkőként tekintett rá. „A harmincadik születésnapomat is úgy ünnepeltem anno, hogy nem ijedtem meg, hogy már hármassal kezdődik. Inkább attól voltam boldog, hogy mennyi mindent ünnepelhetek, mennyi mindent adott az élet. Rengeteg dolgot elértem, amit szerettem volna, és azóta is folyamatosan lépkedek felfelé a ranglétrán, karrierben és magánéletben egyaránt” – mondta.
A Jennifer Lopez koncert ráadásul egészen új perspektívát adott neki.
Amikor láttam a színpadon, és ötvenhat évesen úgy táncolt, mint én huszonévesen, miközben egyáltalán nem tűnt idősnek, az teljesen megnyugtatott. Ha korábban tartottam is attól, hogy majd ötössel fog kezdődni az életkorom, ez az élmény ezt teljesen eltörölte
– mesélte a Borsnak.
Timi szerint a látottak megerősítették abban, hogy a tudatos életmód hosszú távon meghozza a gyümölcsét. „Rengeteget sportolok, odafigyelek a táplálkozásra, nem iszom alkoholt, nem dohányzom, és próbálok mindent megtenni magamért. Hatalmas inspiráció volt őt látni” – emlékezett vissza.
Timi őszintén beszél arról is, mennyire másképp viszonyul a társadalom a férfiak és a nők öregedéséhez. „A férfiaknak ezzel sokszor nem is kell foglalkozniuk, sőt, gyakran még sármosabbak is lesznek az évek múlásával. Szerintem náluk kifejezetten szexi, ha korosodnak. A nőknél ez sokkal érzékenyebb kérdés, mert külső jegyekben nem ugyanúgy zajlik az öregedés” – vallotta. Szerinte emiatt sok nő fordul különböző szépészeti beavatkozások felé.
Ezzel önmagában semmi probléma nincs, csak nem szabad túlzásba esni. Annál nincs rosszabb, amikor valaki hetvenévesen húszévesnek akar kinézni, mert az nagyon természetellenes. Nem lesz tőle szebb, legfeljebb a lelke megnyugszik
– tette hozzá.
Ő maga más utat választ. „Én nem tervezek ilyen beavatkozásokat, inkább életmóddal próbálok tenni ezért. Rendszeresen csinálok arcjógát is, és inkább a megelőzésben hiszek” – mesélte, majd hozzátette, kifejezetten inspirálják azok a nők, akik vállalják önmagukat. „Nagyon tetszenek a korosodó hölgyek, akik nem akarnak másnak látszani, mint akik valójában. Én is inkább erre az útra lépnék, és bízom benne, hogy méltósággal tudom majd viselni az idő múlását” – elmélkedett a jövőről a műsorvezető.
Gelencsér Timi bár boldogan néz vissza fiatalabb énjére, azért nem idealizálja túl.
Nem akarnék visszamenni az időben, mert annyi minden jó történt velem azóta, hogy nem csinálnám vissza. Persze örülnék, ha fiatalabb lenne az arcbőröm, de ha visszamennék az időben, lehet, nem minden alakulna így, és ezt nem szeretném
– zárta gondolatait Gelencsér Timi szépségkirálynő.
