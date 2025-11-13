„Fecsó eldobta a családját a bulizás miatt”- Géczi Bea zokogva nyilatkozott

Géczi Bea most először mesél őszintén arról, hogyan próbál talpra állni a Szegedi Ferenc, azaz Fecsóval való szakítása után. A két közös gyermeküket is egyedül nevelő influenszer számára az elmúlt hónapok igazi lelki hullámvasutat jelentettek: a Mandula Ádámmal történt incidens csak még jobban próbára tette, de ma már elszántan dolgozik azon, hogy erőt és önbizalmat merítsen a történtekből. Egy anya, aki romokból építkezik újra, Bea exkluzív interjút adott a Borsnak.
Fecsó sosem fog megváltozni
– kezdi Bea határozottan, amikor a kapcsolatuk végét firtatjuk. Majd folytatta kicsit csalódott hangvételben:
Fecsó szó szerint eldobta a családját a bulizás miatt. Ez számomra máig nagyon nagy fájdalom. Hiszen, amikor gyereket vállal az ember, abban bízik, hogy egy teljes, szerető családot fog építeni. Én sem így terveztem, nem akartam egyedül maradni a gyerekekkel. Ő azonban nem tudott leállni. Nem volt mellettünk, nem választott minket. Én pedig elfáradtam. Próbáltunk sokszor újrakezdeni, de mindig előjött a megcsalás, a hazugság. Egy ponton túl már nem tudtam ezt elviselni. Lelkileg teljesen tönkrementem mellette, már nem éreztem magam nőnek, és annyi fájdalmat okozott, hogy muszáj volt lezárnom. Sem nekem, sem a gyerekeinknek nem tett jót
– mesélte a Borsnak könnyeivel küszködve.
Bea és Fecsó éveken át próbálták rendbe hozni kapcsolatukat, miközben két kisfiuk is született, az egyik 2023-ban, a másik 2024-ben. A fiatal édesanya azonban végül belátta, hogy nem tud tovább harcolni egy olyan kapcsolatért, amelyben egyedül érzi magát. Így végül búcsút intett Fecsónak:
Azt mondtam neki: ha te bulizni akarsz, bulizz. Én a családra és a gyerekekre koncentrálok. De már nem látok semmilyen esélyt arra, hogy valaha újra együtt legyünk. Ő az a típus, aki sosem fog megváltozni, egy örök „pillangó”, aki 46 évesen is heti négyszer eljár szórakozni.
Elmondása szerint szorongással, álmatlansággal és önbizalomhiánnyal küzdött, de most már másképp látja a világot. A fájdalmas szakításról és annak okairól is őszintén mesélt Géczi Bea a Borsnak.
Sajnos igen. Több alkalommal kaptam róla videókat is. Volt, hogy kiakadtam, posztoltam is dolgokat, amit utólag megbántam, de nem ok nélkül tettem. Nagyon fájt. Az emberek sokat bántottak emiatt, de nekem muszáj volt valahogy kiadnom magamból azt a rengeteg fájdalmat
– vallotta megtörten Bea.
Mostanra, néhány hónap alatt megerősödtem. Látom már tisztán: ez az ember nem érdemelte meg a családját. A gyerekeknek apára lenne szükségük nem olyan apára, aki kéthetente megjelenik, megsimogatja őket, és azt hiszi, ezzel letudta a szülői feladatát. A gyereknevelés nem anyagi dolgokról szól, hanem jelenlétről
– tette hozzá határozottan.
A háromgyermekes édesanya egyedül neveli fiait, miközben influenszer-projekteken dolgozik, és saját lábán próbál megállni.
Nem kérek tőle semmit. Egyetlen forint gyerektartást sem kapok, és nem is várok. Aki azt hiszi, hogy el vagyok tartva, téved. Mindenemet magam teremtem meg a gyerekeimért.
Bea szerint a legnagyobb változás benne történt meg:
Már nem félek. Ha valamit, hát ezt tanultam meg ebből az egészből: hogy mi, nők sokkal erősebbek vagyunk, mint gondolnánk. Nincs az a férfi, akiért sírni kellene. Igenis képesek vagyunk egyedül is boldogulni, és mindent megadni a gyerekeinknek.
A fiatal anya most a gyógyulás útján van, és mint mondja, nem akar bosszút, csak nyugalmat.
„Fecsó mindig a bulit választotta, én a gyerekeinket. Ezt többé nem engedem, hogy bárki elvegye tőlem. Most már csak a szeretetre és az újrakezdésre koncentrálok.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.