„Fecsó eldobta a családját a bulizás miatt”- Géczi Bea zokogva nyilatkozott

Géczi Bea most először mesél őszintén arról, hogyan próbál talpra állni a Szegedi Ferenc, azaz Fecsóval való szakítása után. A két közös gyermeküket is egyedül nevelő influenszer számára az elmúlt hónapok igazi lelki hullámvasutat jelentettek: a Mandula Ádámmal történt incidens csak még jobban próbára tette, de ma már elszántan dolgozik azon, hogy erőt és önbizalmat merítsen a történtekből. Egy anya, aki romokból építkezik újra, Bea exkluzív interjút adott a Borsnak.

Géczi Bea volt párja, Mandula Ádám TikTokon előzött, miközben bántalmazta gyermeküket. Közben pedig két kisebbik gyereke apjával is szakítani kényszerült a sztáranyuka (Fotó: Instagram)

Géczi Bea már lemondott arról, hogy rendezik a viszonyukat

Fecsó sosem fog megváltozni

– kezdi Bea határozottan, amikor a kapcsolatuk végét firtatjuk. Majd folytatta kicsit csalódott hangvételben:

Fecsó szó szerint eldobta a családját a bulizás miatt. Ez számomra máig nagyon nagy fájdalom. Hiszen, amikor gyereket vállal az ember, abban bízik, hogy egy teljes, szerető családot fog építeni. Én sem így terveztem, nem akartam egyedül maradni a gyerekekkel. Ő azonban nem tudott leállni. Nem volt mellettünk, nem választott minket. Én pedig elfáradtam. Próbáltunk sokszor újrakezdeni, de mindig előjött a megcsalás, a hazugság. Egy ponton túl már nem tudtam ezt elviselni. Lelkileg teljesen tönkrementem mellette, már nem éreztem magam nőnek, és annyi fájdalmat okozott, hogy muszáj volt lezárnom. Sem nekem, sem a gyerekeinknek nem tett jót

– mesélte a Borsnak könnyeivel küszködve.

Bea és Fecsó éveken át próbálták rendbe hozni kapcsolatukat, miközben két kisfiuk is született, az egyik 2023-ban, a másik 2024-ben. A fiatal édesanya azonban végül belátta, hogy nem tud tovább harcolni egy olyan kapcsolatért, amelyben egyedül érzi magát. Így végül búcsút intett Fecsónak:

Azt mondtam neki: ha te bulizni akarsz, bulizz. Én a családra és a gyerekekre koncentrálok. De már nem látok semmilyen esélyt arra, hogy valaha újra együtt legyünk. Ő az a típus, aki sosem fog megváltozni, egy örök „pillangó”, aki 46 évesen is heti négyszer eljár szórakozni.

Szegedi Fecsó és Géczi Bea kapcsolata több évik tartott, az elmúlt hónapokban végül Bea úgy döntött, végleg szakít a vállalkozóval (Fotó: Instagram)

A szakítás után Bea sokáig magába zárkózott

Elmondása szerint szorongással, álmatlansággal és önbizalomhiánnyal küzdött, de most már másképp látja a világot. A fájdalmas szakításról és annak okairól is őszintén mesélt Géczi Bea a Borsnak.

Sajnos igen. Több alkalommal kaptam róla videókat is. Volt, hogy kiakadtam, posztoltam is dolgokat, amit utólag megbántam, de nem ok nélkül tettem. Nagyon fájt. Az emberek sokat bántottak emiatt, de nekem muszáj volt valahogy kiadnom magamból azt a rengeteg fájdalmat

– vallotta megtörten Bea.

Mostanra, néhány hónap alatt megerősödtem. Látom már tisztán: ez az ember nem érdemelte meg a családját. A gyerekeknek apára lenne szükségük nem olyan apára, aki kéthetente megjelenik, megsimogatja őket, és azt hiszi, ezzel letudta a szülői feladatát. A gyereknevelés nem anyagi dolgokról szól, hanem jelenlétről

– tette hozzá határozottan.