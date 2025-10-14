Galla Miklós őszintén mesélt a végrendeletéről: „Nem adom el a házam...”

A közönség számára Galla Miklós mindig is a humor, az abszurdum, és a váratlanság megtestesítője volt. A Holló Színház és számos más tévéműsor ikonikus alakja most azonban nem a színpadon lepte meg az embereket, hanem saját otthonában, ahol a Bors újságíróit fogadta. Egy nyugodt délutánon, régi emlékek sora mellett mesélt arról, miért érezte fontosnak már fiatalon, hogy papírra vesse végakaratát – és arról is, hogyan alakul ma a kapcsolata családjával.

Galla Miklóst családja mellett Laár András is támogatta (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Galla Miklós: „Nem adom el a házam...”

A humorista nem dramatizál, nem játssza el a nagy bölcset – egyszerűen elmondja, hogyan látja a saját helyzetét. A szavai egyszerre meghatóak és emberiek.

Ez a saját lakásom, igen! Ez egy ház. A sajátom. Nem adom el, hogy pénzem legyen, mert ezt ráhagytam az unokaöcsémre. Írtam egy végrendeletet 30 évvel ezelőtt: van két unokaöcsém, a testvérem fiai és rájuk hagytam. Hát igen, hamar írtam végrendeletet, magam sem tudom megmondani, miért. Talán azért, hogy cserébe a testvérem támogasson. Támogat egyébként mai napig.

– fogalmazott.

Családi kötelékek, testvéri támogatás, derűs emlékek

Galla Miklós testvére és családja különösen közel áll hozzá. Elárulta, hogy mindig jó kapcsolatot ápoltak, s a mai napig számíthatnak egymásra. Azt is hozzátette, hogy gyerekként is összetartottak, sok közös nevetéssel és történettel. A testvére fiaira – vagyis az unokaöccseire – hagyta vagyonát, ami jól mutatja, mennyire fontos számára a rokoni összetartás.

Jó a viszonyunk. Van humoruk, intelligensek, jól lehet velük beszélgetni, ha kórházba kerülök, biztosan meg fognak látogatni. Gondolom én. Úgyhogy jó a viszonyunk. Az élők közül vele, a testvéremmel a legjobb a viszonyom. Gyerekként is jól elvoltunk, a humorom nekem már akkor is megvolt. Rengeteg jó sztori volt akkor is.

Galla Miklós végrendelete tehát nem egy hirtelen döntés eredménye, hanem tudatosan, szeretetből született dokumentum. Miközben beszélt róla, a tekintetében nem volt félelem vagy aggodalom – inkább egyfajta nyugalom és bölcs derű.

„Ha kórházba kerülök, meg fognak látogatni”

Ez a mondat különösen megérintette a jelenlévőket. A humorista mély érzelmi kapcsolata családjával, különösen testvérével, olyan őszinte hangon csendült fel, amilyet ritkán hallani közszereplőktől. Nem szomorú vallomás volt, inkább megnyugvás.