Galla Miklós őszintén mesélt a végrendeletéről: „Nem adom el a házam...”

A közönség számára Galla Miklós mindig is a humor, az abszurdum, és a váratlanság megtestesítője volt. A Holló Színház és számos más tévéműsor ikonikus alakja most azonban nem a színpadon lepte meg az embereket, hanem saját otthonában, ahol a Bors újságíróit fogadta. Egy nyugodt délutánon, régi emlékek sora mellett mesélt arról, miért érezte fontosnak már fiatalon, hogy papírra vesse végakaratát – és arról is, hogyan alakul ma a kapcsolata családjával.
A humorista nem dramatizál, nem játssza el a nagy bölcset – egyszerűen elmondja, hogyan látja a saját helyzetét. A szavai egyszerre meghatóak és emberiek.
Ez a saját lakásom, igen! Ez egy ház. A sajátom. Nem adom el, hogy pénzem legyen, mert ezt ráhagytam az unokaöcsémre. Írtam egy végrendeletet 30 évvel ezelőtt: van két unokaöcsém, a testvérem fiai és rájuk hagytam. Hát igen, hamar írtam végrendeletet, magam sem tudom megmondani, miért. Talán azért, hogy cserébe a testvérem támogasson. Támogat egyébként mai napig.
– fogalmazott.
Galla Miklós testvére és családja különösen közel áll hozzá. Elárulta, hogy mindig jó kapcsolatot ápoltak, s a mai napig számíthatnak egymásra. Azt is hozzátette, hogy gyerekként is összetartottak, sok közös nevetéssel és történettel. A testvére fiaira – vagyis az unokaöccseire – hagyta vagyonát, ami jól mutatja, mennyire fontos számára a rokoni összetartás.
Jó a viszonyunk. Van humoruk, intelligensek, jól lehet velük beszélgetni, ha kórházba kerülök, biztosan meg fognak látogatni. Gondolom én. Úgyhogy jó a viszonyunk. Az élők közül vele, a testvéremmel a legjobb a viszonyom. Gyerekként is jól elvoltunk, a humorom nekem már akkor is megvolt. Rengeteg jó sztori volt akkor is.
Galla Miklós végrendelete tehát nem egy hirtelen döntés eredménye, hanem tudatosan, szeretetből született dokumentum. Miközben beszélt róla, a tekintetében nem volt félelem vagy aggodalom – inkább egyfajta nyugalom és bölcs derű.
Ez a mondat különösen megérintette a jelenlévőket. A humorista mély érzelmi kapcsolata családjával, különösen testvérével, olyan őszinte hangon csendült fel, amilyet ritkán hallani közszereplőktől. Nem szomorú vallomás volt, inkább megnyugvás.
A Galla Miklós interjú során nem volt játszma vagy szerep – csak egy ember, aki letisztultan, bölcsen és kissé önironikusan beszélt az életről, halálról, szeretetről.
A találkozón nem kerülte el a kérdést saját egészségi állapotáról sem. Konkrét részletekbe is belement: sokan tudják, hogy Galla Miklós betegsége is téma az utóbbi időben. Akadt, aki arról pletykált, hogy a művész súlyos beteg, mások szerint csak fáradtabb, visszahúzódóbb lett, mint régen. Ő maga viszont elárulta, jelenleg a legnagyobb problémája nem az anyagi helyzete, hanem bizony a csuklás, hónapok óta szenved vele és nem látja a végét.
A humorista nemrég lépett abba az életszakaszba, amikor a nyugdíj és a visszavonulás is természetes téma. „Most is dolgozom, csak másképp” – mondta mosolyogva, utalva arra, hogy az alkotás sosem áll meg, legfeljebb átalakul.
Galla él, alkot, gondolkodik – és továbbra is az a különc művész, akit az ország megismert. A mostani vallomása nem tragédia, hanem tanulság: a nevetés mestere is ember, aki a maga módján készül fel az életre és a jövőre– és közben még mindig képes mosolyra fakasztani másokat.
