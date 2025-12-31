Tiszta lappal indítja az évet! Galla Miklós lakása végre tiszta lett

Galla Miklós neve évtizedek óta összeforr az abszurd humorral és a különleges színpadi jelenléttel. A közönség sokáig csak a nevetést látta, de az utóbbi időben egyre több aggasztó hír látott napvilágot. Betegség, anyagi gondok és méltatlan lakáskörülmények árnyékolták be a humorista mindennapjait. Most azonban úgy tűnik, végre eljött a fordulópont, ami egy új fejezet kezdetét jelentheti!

Galla Miklós interjúban vallott életéről (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Galla Miklós mélypontja

Az elmúlt hónapokban sokkoló részletek derültek ki a művész életéről. Lakásának állapota többször is téma volt a rajongók körében, a képek és beszámolók megrázták az embereket. A betegséggel és eladósodással küzdő humorista egyedül maradt a problémáival. Sokan attól tartottak, hogy innen már nincs visszaút.

Egy lépés a változás felé

A fordulatot végül egy egyszerű, de annál fontosabb dolog hozta el: a környezet rendbetétele. A lakás kitakarítása nemcsak higiéniai szempontból volt elengedhetetlen, hanem szimbolikus jelentőséggel is bírt. A rendrakás sokak szerint az első jele annak, hogy van remény a talpra állásra. Ez az aprónak tűnő lépés tehát most óriási jelentőséget kapott.

Sokakat érdekelt, hogy Galla Miklós hol lakik, de amikor meglátta a közönség a körülményeket, többen elszörnyedtek (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Galla Miklós botrányai után jött egy segítő kéz

A takarítás nem tervezetten történt, hanem egy önzetlen felajánlás eredménye volt. Egy fiatal segítő vállalta magára azt a munkát, amit senki más nem vállalt volna. Az egész folyamat érzelmileg is megterhelő volt, mégis felszabadító érzést hozott. Galla Miklós számára ez nemcsak segítség, hanem hatalmas gesztus is volt.

Egy kedves fiatalember csinálta a takarítást, jó érzés. Új lap, új kezdet és egy kedves felajánlás

- mondta a Borsnak röviden. A reakció egyszerű, mégis sokat elárul arról, mennyit jelent Miklós számára ez a segítség.

Mi jöhet ezután?

A lakás kitakarítása bár önmagában nem oldott meg mindent, de egy fontos kaput kinyitott. A kérdés most már csak az: érkezik-e további támogatás, és sikerül-e valóban új alapokra helyezni mindent? Egy biztos: az első lépés már megtörtént. Galla Miklós története most végre nem a lejtmenetről, hanem a visszatérésről szólhat.