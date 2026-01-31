Nem lehet könnyek nélkül bírni: Tóth Gabi elárulta, Hannika a kedvenc játékát Fenyő Miklóstól kapta

Fenyő Miklós halála egy korszak végét jelenti – de talán mégsem. A hazai könnyűzenei élet megkerülhetetlen, ikonikus alakja ugyan örökre lehunyta a szemét, de munkássága még hosszú ideig porondon marad. Generációk nőttek fel Fenyő Miklós és a Hungária dalaira: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Tóth Gabi megható búcsúja, amiben kislányát, Hannarózát is említi.

Fenyő Miklós halála Tóth Gabit is mélyen érintette: különleges duett és kislánya kedvenc plüsse is hozzá kötődik (Fotó: Mediaworks Archívum)

Fenyő Miklós január eleje óta kórházban volt

Bár úgy tűnt, felépül a tüdőgyulladásból, végül a szövődmények legyűrték őt

Szombat reggel Fenyő Miklós menedzsere közölte a gyászhírt

Azóta a sztárvilág nagyjai sorra emlékeztek meg az énekesről

Tóth Gabi különösen megható vallomást tett

Fenyő Miklós halála: Tóth Gabi is búcsúzott az énekestől

„Vannak emberek, akik nemcsak dalokat, hanem korszakokat hagynak maguk után. Abban az évben nem vállaltam fellépéseket, mert Hannarózával áldott állapotban voltam, egy felkérésre viszont nem tudtam nemet mondani. Fenyő Miklós Margitszigeti nagykoncertjére, ahol engem kért fel vendégnek pár dalra és egy csodás duettre. Olyan élmény és megtiszteltetés volt, amit nem lehetett kihagyni. A színpadon abban a pillanatban valami különleges kapcsolódás született a duettünk alatt, ami a »Summer Wine« volt” – idézte fel Tóth Gabi, majd kislánya kapcsán elárulta:

Hannarózám pedig a mai napig féltve őrzi azt a Mickey egér plüsst, amit Miklóstól kapott a színpadon! Köszönjük, hogy színt, életet és egy egész elképesztő korszakot adtál a zenei világnak. Szív megszakad… Részvétem a családnak, barátoknak, zenei társaknak

– zárta megható megemlékezését a szombat hajnalban elhunyt Fenyő Mikiről Tóth Gabi a közösségi oldalán.

Tilla: „Minden Hungária szám szövegét kívülről tudom”

„Gyerekkoromban üvöltve hallgattuk bakelitről meg kazettáról a bulikban Fenyő Miki dalait, minden Hungária szám szövegét kívülről tudom. Aztán a Megasztár 4-ben dolgoztunk is együtt 2008-ban! Reggel olvastam a hírt, hogy elment Miklós. Nyugodj békében!” − búcsúzott közösségi oldalán Till Attila is.

Fenyő Miklósnak a Megasztár zsűritagjaként is szerepe volt a tehetségek felkutatásában és felkarolásában (Forrás: Mediaworks Archívum)

A Republic zenekar sem maradt csendben

A Republic zenekar is jó viszonyt ápolt Fenyő Mikivel, többször vendégeskedtek már egymás koncertjén. Friss posztjukban azt írták: egy legenda távozott, aki generációkat kötött össze.