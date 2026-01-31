Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nem lehet könnyek nélkül bírni: Tóth Gabi elárulta, Hannika a kedvenc játékát Fenyő Miklóstól kapta

Lotfi Begi
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 18:11
gyászTóth GabiFenyő Miklós
Tóth Gabi élete legmeghatározóbb duettjéről és kislánya legkedvesebb játékáról vallott. Fenyő Miklós halála azért is rendítette meg ennyire, mert mindkettő a legendás énekeshez köthető...
mkb
A szerző cikkei

Fenyő Miklós halála egy korszak végét jelenti – de talán mégsem. A hazai könnyűzenei élet megkerülhetetlen, ikonikus alakja ugyan örökre lehunyta a szemét, de munkássága még hosszú ideig porondon marad. Generációk nőttek fel Fenyő Miklós és a Hungária dalaira: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Tóth Gabi megható búcsúja, amiben kislányát, Hannarózát is említi.

Fenyő Miklós halála megrázta Tóth Gabit, aki kedves emlékeket őriz a legendás énekesről.
Fenyő Miklós halála Tóth Gabit is mélyen érintette: különleges duett és kislánya kedvenc plüsse is hozzá kötődik (Fotó:  Mediaworks Archívum)
  • Fenyő Miklós január eleje óta kórházban volt
  • Bár úgy tűnt, felépül a tüdőgyulladásból, végül a szövődmények legyűrték őt
  • Szombat reggel Fenyő Miklós menedzsere közölte a gyászhírt
  • Azóta a sztárvilág nagyjai sorra emlékeztek meg az énekesről
  • Tóth Gabi különösen megható vallomást tett

Fenyő Miklós halála: Tóth Gabi is búcsúzott az énekestől

Vannak emberek, akik nemcsak dalokat, hanem korszakokat hagynak maguk után. Abban az évben nem vállaltam fellépéseket, mert Hannarózával áldott állapotban voltam, egy felkérésre viszont nem tudtam nemet mondani. Fenyő Miklós Margitszigeti nagykoncertjére, ahol engem kért fel vendégnek pár dalra és egy csodás duettre. Olyan élmény és megtiszteltetés volt, amit nem lehetett kihagyni. A színpadon abban a pillanatban valami különleges kapcsolódás született a duettünk alatt, ami a »Summer Wine« volt – idézte fel Tóth Gabi, majd kislánya kapcsán elárulta:

Hannarózám pedig a mai napig féltve őrzi azt a Mickey egér plüsst, amit Miklóstól kapott a színpadon! Köszönjük, hogy színt, életet és egy egész elképesztő korszakot adtál a zenei világnak. Szív megszakad… Részvétem a családnak, barátoknak, zenei társaknak

– zárta megható megemlékezését a szombat hajnalban elhunyt Fenyő Mikiről Tóth Gabi a közösségi oldalán.

Tilla: „Minden Hungária szám szövegét kívülről tudom”

Gyerekkoromban üvöltve hallgattuk bakelitről meg kazettáról a bulikban Fenyő Miki dalait, minden Hungária szám szövegét kívülről tudom. Aztán a Megasztár 4-ben dolgoztunk is együtt 2008-ban! Reggel olvastam a hírt, hogy elment Miklós. Nyugodj békében!” − búcsúzott közösségi oldalán Till Attila is.

Fenyő Miklósnak a Megasztár zsűritagjaként is szerepe volt a tehetségek felkutatásában és felkarolásában (Forrás:  Mediaworks Archívum)

A Republic zenekar sem maradt csendben

A Republic zenekar is jó viszonyt ápolt Fenyő Mikivel, többször vendégeskedtek már egymás koncertjén. Friss posztjukban azt írták: egy legenda távozott, aki generációkat kötött össze.

A Rádió is elnémult...

A Retro Rádió műsorán napi szinten csendültek fel a Hungária-dalok, így Fenyő Miklós hangja is. A tragikus hírt hallva azonban úgy fogalmaztak a rádió közösségi oldalán, hogy ezúttal, rájuk nem jellemző módon: elfogytak a szavak...

Peter Srámek is búcsúzik Fenyő Mikitől

Ma 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, nyugodjon békében. Nem találok szavakat” − tette közzé megtörten a szlovák származású magyar énekes.

Lotfi Begi a rock and rollt köszöni Fenyőnek

Gyerekkorom óta csodálattal néztem rá. Egyedülálló módon hozta el Amerikát és a rock and roll életérzést Magyarországra. Nem sokszor sodort össze minket az élet, de amikor egy-egy rendezvényen találkoztunk, mindig volt hozzám pár kedves szava. Egy igazi legenda távozott, hatalmas űrt hagyva maga után. Nyugodj békében, Miklós

− írta Lotfi Begi Facebookon.

Nótár Mary fekete-fehér képpel búcsúzott

A népszerű roma énekesnő, Nótár Mary is méltatta a legendás énekest.

Dosszié

Tovább a dossziéra
Galéria: Beteljesült egy legendás életút – elhunyt Fenyő Miklós
1/16
Fenyő Miklós humora és jó kedve mindig hatással volt a környezetére (Forrás: Mediaworks Archívum)
@borsonline

Meghalt Fenyő Miklós Január 31-én reggel, az énekes Facebook-oldalán jelentették be a szomorú hírt, hogy 78 éves korában elhunyt a magyar könnyűzene, a magyar rock and roll ikonja. #bors #fenyőmiklós #gyász #énekes #rockandroll

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu