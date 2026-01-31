Nem lehet könnyek nélkül bírni: Tóth Gabi elárulta, Hannika a kedvenc játékát Fenyő Miklóstól kapta

Fenyő Miklós halála egy korszak végét jelenti – de talán mégsem. A hazai könnyűzenei élet megkerülhetetlen, ikonikus alakja ugyan örökre lehunyta a szemét, de munkássága még hosszú ideig porondon marad. Generációk nőttek fel Fenyő Miklós és a Hungária dalaira: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Tóth Gabi megható búcsúja, amiben kislányát, Hannarózát is említi.
„Vannak emberek, akik nemcsak dalokat, hanem korszakokat hagynak maguk után. Abban az évben nem vállaltam fellépéseket, mert Hannarózával áldott állapotban voltam, egy felkérésre viszont nem tudtam nemet mondani. Fenyő Miklós Margitszigeti nagykoncertjére, ahol engem kért fel vendégnek pár dalra és egy csodás duettre. Olyan élmény és megtiszteltetés volt, amit nem lehetett kihagyni. A színpadon abban a pillanatban valami különleges kapcsolódás született a duettünk alatt, ami a »Summer Wine« volt” – idézte fel Tóth Gabi, majd kislánya kapcsán elárulta:
Hannarózám pedig a mai napig féltve őrzi azt a Mickey egér plüsst, amit Miklóstól kapott a színpadon! Köszönjük, hogy színt, életet és egy egész elképesztő korszakot adtál a zenei világnak. Szív megszakad… Részvétem a családnak, barátoknak, zenei társaknak
– zárta megható megemlékezését a szombat hajnalban elhunyt Fenyő Mikiről Tóth Gabi a közösségi oldalán.
„Gyerekkoromban üvöltve hallgattuk bakelitről meg kazettáról a bulikban Fenyő Miki dalait, minden Hungária szám szövegét kívülről tudom. Aztán a Megasztár 4-ben dolgoztunk is együtt 2008-ban! Reggel olvastam a hírt, hogy elment Miklós. Nyugodj békében!” − búcsúzott közösségi oldalán Till Attila is.
A Republic zenekar is jó viszonyt ápolt Fenyő Mikivel, többször vendégeskedtek már egymás koncertjén. Friss posztjukban azt írták: egy legenda távozott, aki generációkat kötött össze.
A Retro Rádió műsorán napi szinten csendültek fel a Hungária-dalok, így Fenyő Miklós hangja is. A tragikus hírt hallva azonban úgy fogalmaztak a rádió közösségi oldalán, hogy ezúttal, rájuk nem jellemző módon: elfogytak a szavak...
„Ma 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, nyugodjon békében. Nem találok szavakat” − tette közzé megtörten a szlovák származású magyar énekes.
Gyerekkorom óta csodálattal néztem rá. Egyedülálló módon hozta el Amerikát és a rock and roll életérzést Magyarországra. Nem sokszor sodort össze minket az élet, de amikor egy-egy rendezvényen találkoztunk, mindig volt hozzám pár kedves szava. Egy igazi legenda távozott, hatalmas űrt hagyva maga után. Nyugodj békében, Miklós
− írta Lotfi Begi Facebookon.
A népszerű roma énekesnő, Nótár Mary is méltatta a legendás énekest.
