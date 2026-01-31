"Elment a rock and roll király" - Így emlékeznek meg Fenyő Miklósról a rajongók

Az egész ország gyászba borult, miután január 31-én, szombaton, a hajnali órákban bejelentették, hogy elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária legendás frontembere korábban tüdőgyulladás miatt került kórházba, és bár sokan bíztak a felépülésében, a zenész szervezetét végül legyőzte a betegség. A tragikus hír a pályatársakat és a rajongókat egyaránt mélyen megrázta: többek közt Horváth Charlie, Dolly, Csepregi Éva és Szandi is megrendültségét fejezte ki.

Egy emberként gyászolja az ország Fenyő Miklóst / Fotó: Bors

Így tisztelegnek a rajongók Fenyő Miklós emléke előtt

A rajongók a tragédiát követően egy közös gyertyagyújtást szerveztek, így tisztelegve az elhunyt legenda emléke előtt. Az esemény február 6-án, 18 órától kerül megrendezésre a Hősök terén.

Elment a rock and roll király. Fenyő Miklós örökre beírta magát a szívünkbe. Hozz egy mécsest vagy egy szál virágot, emlékezzünk meg Róla együtt

- olvasható az esemény Facebook-oldalán.