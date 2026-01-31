Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Marcella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Elment a rock and roll király" - Így emlékeznek meg Fenyő Miklósról a rajongók

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 31. 17:20
Fenyő Miklósmegemlékezés
Szombat hajnalban érkezett a hír, hogy elhunyt a legendás énekes. Fenyő Miklós emléke előtt a rajongók egy megható gesztussal fognak tisztelegni.
Bors
A szerző cikkei

Az egész ország gyászba borult, miután január 31-én, szombaton, a hajnali órákban bejelentették, hogy elhunyt Fenyő Miklós. A Hungária legendás frontembere korábban tüdőgyulladás miatt került kórházba, és bár sokan bíztak a felépülésében, a zenész szervezetét végül legyőzte a betegség. A tragikus hír a pályatársakat és a rajongókat egyaránt mélyen megrázta: többek közt Horváth Charlie, Dolly, Csepregi Éva és Szandi is megrendültségét fejezte ki.

Fenyő Miklós
Egy emberként gyászolja az ország Fenyő Miklóst / Fotó: Bors

Így tisztelegnek a rajongók Fenyő Miklós emléke előtt

A rajongók a tragédiát követően egy közös gyertyagyújtást szerveztek, így tisztelegve az elhunyt legenda emléke előtt. Az esemény február 6-án, 18 órától kerül megrendezésre a Hősök terén. 

Elment a rock and roll király. Fenyő Miklós örökre beírta magát a szívünkbe. Hozz egy mécsest vagy egy szál virágot, emlékezzünk meg Róla együtt

- olvasható az esemény Facebook-oldalán.

Dosszié

Tovább a dossziéra

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu