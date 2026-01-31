„Örök nyomot hagytál a magyar poptörténelemben” – Korda György megtörten búcsúzik Fenyő Miklóstól

Szombat hajnalban, 78 éves korában elhunyt Fenyő Miklós, a magyar rock and roll egyik legismertebb alakja, a Hungária együttes egykori frontembere. A gyászhírt a zenész hivatalos közösségi oldalán tették közzé, a hír hallatán pedig pályatársak és rajongók sora búcsúzik tőle.

Fenyő Miklóst fájó szívvel búcsúztatatják a pályatársak (Fotó: Facebook)

Fenyő Miklós halála gyászba borította az országot

Az elmúlt hetekben egyre aggasztóbb hírek érkeztek az énekes állapotáról. Január elején derült ki, hogy súlyos tüdőgyulladás miatt kórházba került, állapota pedig rövid idő alatt romlott. Fenyő Miklós betegsége gyorsan a közélet és a rajongók figyelmének középpontjába került, mivel a fertőzés szövődményeket okozott, amelyek jelentősen megnehezítették a felépülését.

A magyar zenei életet megrázta a hír, hogy Fenyő Miklós meghalt: generációk nőttek fel dalain, a Hungária slágerei máig meghatározó részei a hazai popkultúrának. Pályatársai közül sokan személyes emlékekkel, közös fellépések felidézésével búcsúznak tőle.

Megható sorokkal emlékezett meg róla Korda György és Balázs Klári is, akik a közösségi oldalukon tették közzé búcsújukat. Az alábbiakban változtatás nélkül közöljük a teljes posztot:

Drága Miki! Megrendülten olvastuk a hírt reggel. Legutóbb a 2025-ös “Év Sportolója” gálán álltunk egy színpadon, a backstage-ben az előadás előtt még mentek a régi, Tőled megszokott poénok, sosem felejtjük el. Charlie-val és veled még sosem léptünk fel így, egy színpadon. Sajnos erre már lehetőségünk sem lesz… Korszakos előadó és pályatárs voltál, slágereidet generációk éneklik majd. Örök nyomot hagytál a magyar poptörténelemben. Részvétünk a családodnak, barátaidnak, rajongóidnak, a gyászban mi is osztozunk velük. Örök barátsággal:Korda György-Balázs Klári

Fenyő Miklós életműve és személyisége megkerülhetetlen része marad a magyar könnyűzenének, emléke dalain és a róla szóló történeteken keresztül él tovább.