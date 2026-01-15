Aggódik az ország Fenyő Miklósért – Megszólalt egy közeli barát

Egy ország kapta fel a fejét, amikor Fenyő Miklós kórházba került. A legendás zenész állapotáról egyelőre csak részleges információk láttak napvilágot, ami azonnal találgatásokat indított el, a közösségi oldalakat pedig elárasztották az aggódó üzenetek. A rajongók és a zenésztársak egyaránt szeretnék tudni, hogy van most a Hungária ikonja. Lapunknak sikerült elérnie közeli barátját, Szikora Róbertet, aki hitről, barátságról, valamint tiszteletről beszélt, és szavai mögött mély együttérzés és őszinte aggodalom érződik.

Szikora Róbert aggódik régi barátjáért, de bízik Fenyő Miklós teljes gyógyulásában (Fotó: Máté Krisztián)

Fenyő Miklós és Szikora Róbert barátsága

Fenyő Miklós és Szikora Róbert barátsága a mai napig töretlen, így nem is kérdés, hogy őszintén aggódik zenésztársa iránt az R-GO frontembere. Elmondása szerint bár vannak információi, nem érzi feladatának, hogy bármit is mondjon barátja állapotáról.

Nem az én dolgom, hogy eláruljam, mi van vele, ezt mindenféleképpen a családjára bíznám

– hangsúlyozta.

Szikora Robi és Fenyő Miki barátsága régre nyúlik vissza (Fotó: Fortepan/Gyulai Gaál Krisztián)

Fenyő Miklós és Szikora Róbert hosszú éveken át együtt zenéltek a legendás Hungária együttesben, és Robi mai napig pontosan emlékszik, mikor indult a kapcsolatuk.

Fájdalommal tölt el, hogy bent van. Barátomról van szó, régre nyúlik vissza a kapcsolatunk, 1974 márciusa óta tart, és több mint kilenc évig együtt voltunk a Hungária együttesben. Nagyon sajnálom, hogy beteg. Amit én tudok ebben a helyzetben, azt megteszem. A hitem szerint két dolog van: az orvostudomány és az Isten irgalma. Őszintén bízom benne, hogy minden rendben lesz

– fogalmazott.

Szikora Robi: „Bízom a gyógyulásában”

Szikora Robi szerint ilyenkor a legfontosabb az, hogy az ember tiszteletben tartsa a másik határait, és ne akarjon tolakodó lenni egy ennyire érzékeny helyzetben.

„Számomra a hit marad, és hiszek benne, hogy az ima számít, bízom a gyógyulásban” – mondta.

Azt is elárulta, hogy természetesen szívesen meglátogatná régi barátját, de csak akkor, ha valóban szeretné, ugyanis nem akar tolakodó lenni.

Felajánlottam a családnak, hogy esetleg megemlíthetik majd neki, hogy én boldogan bemennék hozzá. De kéretlenül biztosan nem szeretnék, mert pontosan tudom, hogy nekem sem esne jól feltétlen. Az egy nagyon intim helyzet, ha valaki orvosi kezelés alatt áll

– tette hozzá.