„Ugrásra készen állunk” – zenésztársai drukkolnak a súlyos beteg Fenyő Miklósnak

Vasárnap derült ki, hogy a Hungária együttes alapítója, rengeteg nagy sláger szerzője, a 78 éves Fenyő Miklós kórházba került. A legendás dalszerzőt tüdőgyulladás miatt kezelik jelenleg, de ennél többet egyelőre nem tudni az állapotáról. A család jelezte, hogy amennyiben fejlemény van, jelzik majd.

Fotó: TV2

Fenyő Miklós állapota érdekel mindenkit

Fenyő Miklós betegsége természetesen hatalmas aggodalmat váltott ki a kollégák körében is. A Hungária egykori énekesnője, Dolly sem tud többet, mint a többiek. „Nyilvánvalóan nagyon aggódom. Egyelőre az szeretném, hogy minél előbb jobban legyen, utána lehet majd tervezgetni” – kezdte a TV2 Mokka című műsorában.

Annyit tudok, hogy benn van tüdőgyulladással. Tartjuk a kapcsolatot Dollyval, Robival, alig várjuk, hogy mondja a család, hogy mehessünk be látogatni. Csak annyi információm van, amennyit a család enged, mi ugrásra készen vagyunk, hogy menjünk be hozzá

– mesélte Novai Gábor, fenyő zenésztársa, aki olyan slágereket írt vele közösen, mint az Isztambul, a Limbó-hintó, a Hotel Menthol, a Casino Twist vagy a Multimilliomos jazzdobos.

Csak sejtem, hogy influenzás volt a Fenyőünnep előtt, az Erkel színházban volt a koncertje. Szerintem nem pihente ki, ezért lehetett tüdőgyulladása

– tette hozzá a Hungária basszusgitárosa.

Fenyő Miklós kórházi kezelése előtt nyilatkozott

Pár nappal a tüdőgyulladás előtt Fenyő a TV2-nek arról beszélt, hogy több év távolságtartás után régen látott harmóniában van a Hungária négy tagja. Mit ismert, tavaly két nagykoncertre összeálltak a zenészek. „Mind a négyünket, most ki merem jelenteni, összekovácsoltak a koncertek. Most a privát életünkben is tarjuk a kapcsolatot, egy minőséggel magasabb szinten tudunk beszélgetni” – mesélte az énekes-dalszerző.

Fenyő Miklósért az egész ország aggódik

Fotó: TV2

Dr. Békeffy Magdolna belgyógyász is nyilatkozott a Mokkának, ő arról beszélt, hogy a mostani helyzetben nagyon sok vírusfertőzéssel és bakteriális fertőzéssel találkoznak. „A fertőzések következtében kialakult tüdőgyulladást a fiatal szervezet könnyebben át tudja vészelni. De az idősebb, amely esetleg társbetegségekkel küzd, sokkal nehezebben és komoly szövődményekhez vezethet, amely kórházi kezelést, légzéstámogatást vagy lélegeztetőgépes kezelést igényel” – magyarázta, hozzátéve, hogy komolyan kell venni a tüneteket, időben fel kell keresni az orvost, hogy felismerje a betegséget.

Fenyő Miklós gyógyulásában bízik Korda György, Dévényi Tibor és Szikora Róbert is.