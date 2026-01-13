„Ugrásra készen állunk” – zenésztársai drukkolnak a súlyos beteg Fenyő Miklósnak

Vasárnap derült ki, hogy a Hungária együttes alapítója, rengeteg nagy sláger szerzője, a 78 éves Fenyő Miklós kórházba került. A legendás dalszerzőt tüdőgyulladás miatt kezelik jelenleg, de ennél többet egyelőre nem tudni az állapotáról. A család jelezte, hogy amennyiben fejlemény van, jelzik majd.
Fenyő Miklós betegsége természetesen hatalmas aggodalmat váltott ki a kollégák körében is. A Hungária egykori énekesnője, Dolly sem tud többet, mint a többiek. „Nyilvánvalóan nagyon aggódom. Egyelőre az szeretném, hogy minél előbb jobban legyen, utána lehet majd tervezgetni” – kezdte a TV2 Mokka című műsorában.
Annyit tudok, hogy benn van tüdőgyulladással. Tartjuk a kapcsolatot Dollyval, Robival, alig várjuk, hogy mondja a család, hogy mehessünk be látogatni. Csak annyi információm van, amennyit a család enged, mi ugrásra készen vagyunk, hogy menjünk be hozzá
– mesélte Novai Gábor, fenyő zenésztársa, aki olyan slágereket írt vele közösen, mint az Isztambul, a Limbó-hintó, a Hotel Menthol, a Casino Twist vagy a Multimilliomos jazzdobos.
Csak sejtem, hogy influenzás volt a Fenyőünnep előtt, az Erkel színházban volt a koncertje. Szerintem nem pihente ki, ezért lehetett tüdőgyulladása
– tette hozzá a Hungária basszusgitárosa.
Pár nappal a tüdőgyulladás előtt Fenyő a TV2-nek arról beszélt, hogy több év távolságtartás után régen látott harmóniában van a Hungária négy tagja. Mit ismert, tavaly két nagykoncertre összeálltak a zenészek. „Mind a négyünket, most ki merem jelenteni, összekovácsoltak a koncertek. Most a privát életünkben is tarjuk a kapcsolatot, egy minőséggel magasabb szinten tudunk beszélgetni” – mesélte az énekes-dalszerző.
Dr. Békeffy Magdolna belgyógyász is nyilatkozott a Mokkának, ő arról beszélt, hogy a mostani helyzetben nagyon sok vírusfertőzéssel és bakteriális fertőzéssel találkoznak. „A fertőzések következtében kialakult tüdőgyulladást a fiatal szervezet könnyebben át tudja vészelni. De az idősebb, amely esetleg társbetegségekkel küzd, sokkal nehezebben és komoly szövődményekhez vezethet, amely kórházi kezelést, légzéstámogatást vagy lélegeztetőgépes kezelést igényel” – magyarázta, hozzátéve, hogy komolyan kell venni a tüneteket, időben fel kell keresni az orvost, hogy felismerje a betegséget.
Fenyő Miklós gyógyulásában bízik Korda György, Dévényi Tibor és Szikora Róbert is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.