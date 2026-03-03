A padláson bujkált a betörő, az ellopott fülhallgató buktatta le

Mikor Rozerin Olgun szülei a karácsonyi családi látogatásról hazaértek az ashfordi házukba, lesújtva tapasztalták, hogy otthonukat kifosztották. Mindenfelé szétszórt holmik hevertek, betörtek hozzájuk. Rengetek ékszer, készpénz és egy vezeték nélküli fülhallgató is eltűnt.

Karácsonykor betört, a padláson bújt el

Ellenőrizték a biztonsági kamerákat, és 23:33-as időbélyegzővel ellátott felvételt találtak, amelyen Anthony Allen látható, amint a házban mozog, és véletlenszerűen nyitogatja a fiókokat a nappaliban. A rendőrség egy Stanhope-i házig követte a lopott vezeték nélküli fejhallgatók segítségével, ahol a padláson rejtőzve találtak rá.

A 47 éves férfit február 27-én két év, négy hónap és 23 nap börtönbüntetésre ítélték a Canterbury Koronabíróságon. Áldozata teljesen felháborodva – tudva, hogy a férfi korábban már 55 hasonló esetet követett el – kifogásolta az ítéletet:

Szerintem két év nem nagy büntetés, de nyilvánvalóan ez van

– mondta Rozerin.

Már máskor is megtette, szóval meg fogja tenni újra. Ezért nem hiszem, hogy két év elég.

Rozerin úgy véli, Allen egy bűntárssal dolgozott együtt. Míg családja nem volt otthon, valójában korábban aznap már egyszer betörtek hozzájuk.

Kétszer is betörtek a házunkba ugyanazon a napon. Ő is valaki mással együtt dolgozott. Nyilvánvalóan mégis ő az egyetlen, akit elítéltek. Ha a második személyt megtalálnák, akkor sem éreznénk magunkat biztonságban, nyilvánvalóan nem tudjuk, hányan voltak még ebben érintettek.

Allen egyértelműen bűnös volt. 3000 font (kb. 1,2 milló forint) értékben lopott. Ügyvédje, Shanda McAtreer egyedül ügyfele tragikus előéletével próbált enyhíteni az ügyfelére kiszabott büntetésen.

Korábban hosszú távú kapcsolatban élt, és ennek során rendkívül közel került partnere édesanyjához – a nő anyafigurává vált számára

– mondta az ügyvéd a bíróság előtt.

A partnere édesanyja röviddel a saját apja után hunyt el. Párjával való kapcsolata megromlott és teljesen összeomlott érzelmileg... Reméli, hogy rajtam keresztül bocsánatot kérhet a családtól. Egyértelműen olyan valaki, akinek segítségre van szüksége

– hangzott el a bíróságon a Metro értesülései szerint.