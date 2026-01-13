Egyre nagyobb az izgalom Emilio családjában – Mindenből kettőt vesznek az unokának

Emilio és felesége, Jellinek Tina már izgatottan készülnek első unokájuk érkezésére. Tina most a Borsnak elárulta, hol tart a készülődés és hogyan várják a család első fiúgyermekét.

Emilio és felesége, Tina biztosak voltak benne, hogy fiú unokájuk lesz (Fotó: Bors)

Emilio családja izgatottan várja a kis Norbi születését

Ahogy arról már beszámoltunk, a fényűző lakodalom tartogatott egy hatalmas örömhírt is a Bangó család számára. Emilio és Tina lánya bejelentette, hogy első gyermekével várandós, a család pedig kitörő örömmel fogadta az új családtag érkezésének hírét. A kis Tina édesanyja most lapunknak elmesélte, milyen érzés fogta el, amikor megtudta, hogy unokája születik.

Amikor először meghallottuk Emilióval a hírt, azt sem tudtuk, hogy most hova pislogjunk. Olyan hihetetlen volt az egész. Maga a tudat, hogy ránézel a gyermekedre, akit nemrég még a karjaidban tartottál és most növekszik benne egy picike kis élet. Csodálatos érzés volt, nagyon boldogok voltunk. Ez a boldogság azóta is leírhatatlan és most már izgalommal is párosul, mert ahogy telnek, múlnak a napok, egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy végre a kezünkben tarthassuk

– mesélte boldogan Tina.

Ugyan a kis Tina csak áprilisra várja gyermekének érkezését, a nagyszülők és a családtagok már most megkezdték a szükséges babaholmik beszerzését. Emilio és Tina pedig már szorgosan készülnek a nagyszülők szerepére.

„Mi a világ leglazább nagyszülei leszünk Emillel. Mind a ketten a tetovált nagyszülők szerepét vesszük magunkra. Annyira készülünk rá, hogy a bevásárlás is úgy néz ki, hogy mindenből kettőt kell vennünk, hiszen én úgy készülök, hogy nálam is legyen babaágy, babakocsi és a többi. Nem fog hiányt szenvedni szeretetben és elkényeztetésben.”

Emilio és Tina mindenben támogatják lányukat terhessége alatt (Fotó: Bors)

Ha kell, a szülőszobában is mellette lesz

Tina nagyon hálásnak érzi magát, hiszen a baba érkezésével ötgenerációs családdá válnak.

Hihetetlen hálásak vagyunk, hiszen Bangó Margit üknagymama lesz, az én anyukám, Bangó Marika dédnagymama, én nagymama, a kis Tina anyuka és a picivel együtt öt generáció lesz. Ez olyan ritka dolog, hogy tényleg a Jóisten nagyon kegyes hozzánk, hogy ezt így megélhetjük

– nyilatkozta lapunknak Bangó Marika lánya.