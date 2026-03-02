Most érkezett: eltűnt egy 16 éves lány, nagy erőkkel keresik

Eltűnés miatt, nagy erőkkel keresi a rendőrség M. F. Rózát. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság kéri, hogy jelentkezzen, aki tud a 16 éves eltűnt lány hollétéről.

Fotó: Gé / MW

Eltűnt egy 16 éves lány

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság 11040-157/23/2026. körözési számon eljárást folytat M. F. Róza eltűnése kapcsán. A 16 éves lány január 27-én hagyta el gondozási helyét engedély nélkül, ahová nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik – közölte a Police.hu.

Az eltűnt lány 167 centiméter magas, vöröses barna hajú és barna szemű, fotóját IDE kattintva lehet megtekinteni!

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.