Megható videó Dudás Miki utolsó megszólalásáról – Egy világbajnok drámai éve a tragédia árnyékában

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 19:55
Megrázó felvétel került elő: a Bors videójában egy megtört, mégis küzdő bajnok mesél élete legfájdalmasabb időszakáról. Dudás Miki ebben az interjúban szólalt meg utoljára, mielőtt hétfőn, rejtélyes körülmények között tragikus hirtelenséggel elhunyt.
K. G.
A felvétel ma már hátborzongató lenyomata annak az évnek, amelyben a világbajnok kajakozó Dudás Miki szinte egyik csapást kapta a másik után. A Borsnak adott utolsó interjúban még édesapja elvesztésének fájdalmáról beszélt.

Dudás Miki édesanyja tavaly férjét, ezúttal pedig kisebb gyermekét vesztette el.
Dudás Miki családjának életét kettős tragédia sújtotta az elmúlt fél év során (Forrás: MW)

Dudás Miki utolsó interjújának szívbemarkoló utóélete

Dudás Miki élete utolsó, drámai évét meséli el abban a Bors által készített tavalyi videóban, amely most minden eddiginél drámaibb és szívbemarkolóbb értelmet nyer. A sportoló arról mesélt, hogyan veszítette el tavaly édesapját, akit a szeme láttára vertek meg egy pesterzsébeti benzinkúton, aki a bántalmazás következtében később elhunyt. A tragédia után Miki összeroppanhatott volna, mégis erős maradt: tartotta a lelket édesanyjában, és tovább vitte apja három, a pesterzsébeti piacon működő üzletét. Nem engedhette meg magának, hogy elgyengüljön, csendben tűrte a fájdalmat.

Most azonban ő sincs többé. Dudás Miki halála körülményei rejtélyesek: a soron kívüli boncolás olyan sérüléseket tárt fel, amelyek miatt a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújával nyomoz. A világbajnok kajakozó két gyermeke félárván maradt, édesanyja pedig teljesen összetört, nyugtatókon él.

Azzal próbája nyugtatni magát, hogy a fia azért ment el, hogy az édesapjával legyen

mesélte a Borsnak exkluzív interjúban Miki édesanyja a tragédia után, amely itt olvasható:

A család fájdalma és tragédiája felfoghatatlan, a sportoló halála sokkoló, egy ország gyászolja az édesapát.

