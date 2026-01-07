Megható videó Dudás Miki utolsó megszólalásáról – Egy világbajnok drámai éve a tragédia árnyékában

A felvétel ma már hátborzongató lenyomata annak az évnek, amelyben a világbajnok kajakozó Dudás Miki szinte egyik csapást kapta a másik után. A Borsnak adott utolsó interjúban még édesapja elvesztésének fájdalmáról beszélt.

Dudás Miki családjának életét kettős tragédia sújtotta az elmúlt fél év során (Forrás: MW)

Dudás Miki utolsó interjújának szívbemarkoló utóélete

Dudás Miki élete utolsó, drámai évét meséli el abban a Bors által készített tavalyi videóban, amely most minden eddiginél drámaibb és szívbemarkolóbb értelmet nyer. A sportoló arról mesélt, hogyan veszítette el tavaly édesapját, akit a szeme láttára vertek meg egy pesterzsébeti benzinkúton, aki a bántalmazás következtében később elhunyt. A tragédia után Miki összeroppanhatott volna, mégis erős maradt: tartotta a lelket édesanyjában, és tovább vitte apja három, a pesterzsébeti piacon működő üzletét. Nem engedhette meg magának, hogy elgyengüljön, csendben tűrte a fájdalmat.

Most azonban ő sincs többé. Dudás Miki halála körülményei rejtélyesek: a soron kívüli boncolás olyan sérüléseket tárt fel, amelyek miatt a rendőrség halált okozó testi sértés gyanújával nyomoz. A világbajnok kajakozó két gyermeke félárván maradt, édesanyja pedig teljesen összetört, nyugtatókon él.

Azzal próbája nyugtatni magát, hogy a fia azért ment el, hogy az édesapjával legyen

– mesélte a Borsnak exkluzív interjúban Miki édesanyja a tragédia után, amely itt olvasható: