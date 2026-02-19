Gyászol a Kincsvadászok sztárja: „Karjaiban hunyt el, feldolgozhatatlan űrt hagyva maga után"

Egy égő gyertya képe járja be most az országot. A láng mellett mindössze két szó áll: Liza emlékére. Ez a csendes, megrendítő üzenet jelzi azt a veszteséget, amely nemcsak egy családot, hanem rengeteg együtt érző embert érintett meg az elmúlt napokban. A fájdalmas hírrel a Kincsvadászok egyik sztárja, Nagyházi Lőrinc búcsúzott a kislánytól, akiért sokan reménykedtek az utolsó pillanatig.
A mindössze hároméves Liza csodálatos, élettel teli kislány volt, akinek mosolya rögtön elvarázsolta az embert. Az életét azonban beárnyékolta egy brutális diagnózis: rosszindulatú agydaganatot állapítottak meg nála. A tragédia még személyesebb dimenziót kapott Nagyházi Lőrinc számára, aki az apukát – kortárs művészt, aki többször is kiállított a galériájában – személyesen is ismerte. Nem csoda, hogy a történet közel állt a szívéhez.
Liza számára az egyetlen esélyt egy célzott külföldi kezelés jelentette, amelynek költsége több százmillió forintot tett ki. Egy átlagos család számára elképzelhetetlen teher – ám amikor a hír nyilvánosságra került, az emberek összefogtak, és rögtön érezhető lett: talán mégis van remény. A küzdelem nemcsak egy családért indult el, hanem egy egész ország szívét érintette, és pillanatok alatt példátlan támogatási hullámot indított el.
Február 11-én Nagyházi Lőrinc így írta le a személyes elköteleződését:
Az összefogás életet menthet. Amikor először hallottam Liza történetét, azonnal mélyen megérintett. Számomra nem volt kérdés, hogy minden erőmmel segíteni szeretnék neki. A tét óriási: az egyetlen esélyt számára egy célzott külföldi kezelés jelenti, amely több százmillió forintba kerül. Egy ilyen összeg egy család számára szinte felfoghatatlan teher, de közösségként már nem elérhetetlen
– árulta el a Kincsvadászok sztárja. A kezdeményezéshez gyorsan csatlakoztak mások is. A műsorból ismert barátai közül többen személyes tárgyakat ajánlottak fel az ügy érdekében: „Különösen hálás vagyok azért, hogy a Kincsvadászokból ismert barátaim közül Fejes Tamás egy személyes karórát, Dr. Katona Szandra pedig egy szőnyeget ajánlott fel Lizának.” Az aukció február 12–20. között zajlott, a hivatalos megnyitót pedig február 12-én tartották a Nagyházi Galéria falai között.
A remény azonban nem tudta legyőzni a betegséget. Liza végül szülei szerető karjaiban hunyt el. A tragédia után Nagyházi Lőrinc fájdalmas, de felelősségteljes döntést jelentett be: a jótékonysági aukció bevételét nem hagyják elveszni, hanem Lizához hasonló sorsú gyermekek gyógyulására ajánlják fel. Egy gyertya fénye tehát most emlékké vált. Liza neve pedig örökre összeforrt azzal a gondolattal, hogy az összefogás valóban képes reményt adni – még akkor is, ha a végkifejlet szívszorító.
