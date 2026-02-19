Gyászol a Kincsvadászok sztárja: „Karjaiban hunyt el, feldolgozhatatlan űrt hagyva maga után"

Egy égő gyertya képe járja be most az országot. A láng mellett mindössze két szó áll: Liza emlékére. Ez a csendes, megrendítő üzenet jelzi azt a veszteséget, amely nemcsak egy családot, hanem rengeteg együtt érző embert érintett meg az elmúlt napokban. A fájdalmas hírrel a Kincsvadászok egyik sztárja, Nagyházi Lőrinc búcsúzott a kislánytól, akiért sokan reménykedtek az utolsó pillanatig.

A Kincsvadászok, élükön Nagyházi Lőrinccel igyekeztek segíteni a kis Lizán (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárja szívügyének érezte a segítségnyújtást

A mindössze hároméves Liza csodálatos, élettel teli kislány volt, akinek mosolya rögtön elvarázsolta az embert. Az életét azonban beárnyékolta egy brutális diagnózis: rosszindulatú agydaganatot állapítottak meg nála. A tragédia még személyesebb dimenziót kapott Nagyházi Lőrinc számára, aki az apukát – kortárs művészt, aki többször is kiállított a galériájában – személyesen is ismerte. Nem csoda, hogy a történet közel állt a szívéhez.

Óriási összefogás indult el

Liza számára az egyetlen esélyt egy célzott külföldi kezelés jelentette, amelynek költsége több százmillió forintot tett ki. Egy átlagos család számára elképzelhetetlen teher – ám amikor a hír nyilvánosságra került, az emberek összefogtak, és rögtön érezhető lett: talán mégis van remény. A küzdelem nemcsak egy családért indult el, hanem egy egész ország szívét érintette, és pillanatok alatt példátlan támogatási hullámot indított el.

Liza betegsége rengeteg ember összefogását idézte elő (Fotó: Facebook)

A Kincsvadászok szakértői, Dr. Katona Szandra és Fejes Tamás is beállt a jó ügy mellé

Február 11-én Nagyházi Lőrinc így írta le a személyes elköteleződését:

Az összefogás életet menthet. Amikor először hallottam Liza történetét, azonnal mélyen megérintett. Számomra nem volt kérdés, hogy minden erőmmel segíteni szeretnék neki. A tét óriási: az egyetlen esélyt számára egy célzott külföldi kezelés jelenti, amely több százmillió forintba kerül. Egy ilyen összeg egy család számára szinte felfoghatatlan teher, de közösségként már nem elérhetetlen

– árulta el a Kincsvadászok sztárja. A kezdeményezéshez gyorsan csatlakoztak mások is. A műsorból ismert barátai közül többen személyes tárgyakat ajánlottak fel az ügy érdekében: „Különösen hálás vagyok azért, hogy a Kincsvadászokból ismert barátaim közül Fejes Tamás egy személyes karórát, Dr. Katona Szandra pedig egy szőnyeget ajánlott fel Lizának.” Az aukció február 12–20. között zajlott, a hivatalos megnyitót pedig február 12-én tartották a Nagyházi Galéria falai között.