Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Zsuzsanna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászol a Kincsvadászok sztárja: „Karjaiban hunyt el, feldolgozhatatlan űrt hagyva maga után"

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 19. 20:00
Kincsvadászoknagyházi Lőrinctragédia
Elhunyt Liza, a hároméves kislány, akit országunk mélyen a szívébe zárt. A Kincsvadászok sztárja, Nagyházi Lőrinc személyesen ismerte a családot.

Egy égő gyertya képe járja be most az országot. A láng mellett mindössze két szó áll: Liza emlékére. Ez a csendes, megrendítő üzenet jelzi azt a veszteséget, amely nemcsak egy családot, hanem rengeteg együtt érző embert érintett meg az elmúlt napokban. A fájdalmas hírrel a Kincsvadászok egyik sztárja, Nagyházi Lőrinc búcsúzott a kislánytól, akiért sokan reménykedtek az utolsó pillanatig.

tv2 kincsvadászok
A Kincsvadászok, élükön Nagyházi Lőrinccel igyekeztek segíteni a kis Lizán (Fotó: TV2)

A Kincsvadászok sztárja szívügyének érezte a segítségnyújtást

A mindössze hároméves Liza csodálatos, élettel teli kislány volt, akinek mosolya rögtön elvarázsolta az embert. Az életét azonban beárnyékolta egy brutális diagnózis: rosszindulatú agydaganatot állapítottak meg nála. A tragédia még személyesebb dimenziót kapott Nagyházi Lőrinc számára, aki az apukát – kortárs művészt, aki többször is kiállított a galériájában – személyesen is ismerte. Nem csoda, hogy a történet közel állt a szívéhez.

Óriási összefogás indult el

Liza számára az egyetlen esélyt egy célzott külföldi kezelés jelentette, amelynek költsége több százmillió forintot tett ki. Egy átlagos család számára elképzelhetetlen teher – ám amikor a hír nyilvánosságra került, az emberek összefogtak, és rögtön érezhető lett: talán mégis van remény. A küzdelem nemcsak egy családért indult el, hanem egy egész ország szívét érintette, és pillanatok alatt példátlan támogatási hullámot indított el.

Lizáért egy egész ország fogott össze.
Liza betegsége rengeteg ember összefogását idézte elő (Fotó: Facebook)

A Kincsvadászok szakértői, Dr. Katona Szandra és Fejes Tamás is beállt a jó ügy mellé

Február 11-én Nagyházi Lőrinc így írta le a személyes elköteleződését:

Az összefogás életet menthet. Amikor először hallottam Liza történetét, azonnal mélyen megérintett. Számomra nem volt kérdés, hogy minden erőmmel segíteni szeretnék neki. A tét óriási: az egyetlen esélyt számára egy célzott külföldi kezelés jelenti, amely több százmillió forintba kerül. Egy ilyen összeg egy család számára szinte felfoghatatlan teher, de közösségként már nem elérhetetlen

– árulta el a Kincsvadászok sztárja. A kezdeményezéshez gyorsan csatlakoztak mások is. A műsorból ismert barátai közül többen személyes tárgyakat ajánlottak fel az ügy érdekében: „Különösen hálás vagyok azért, hogy a Kincsvadászokból ismert barátaim közül Fejes Tamás egy személyes karórát, Dr. Katona Szandra pedig egy szőnyeget ajánlott fel Lizának.” Az aukció február 12–20. között zajlott, a hivatalos megnyitót pedig február 12-én tartották a Nagyházi Galéria falai között.

Február 17-én jött a szívszorító hír

A remény azonban nem tudta legyőzni a betegséget. Liza végül szülei szerető karjaiban hunyt el. A tragédia után Nagyházi Lőrinc fájdalmas, de felelősségteljes döntést jelentett be: a jótékonysági aukció bevételét nem hagyják elveszni, hanem Lizához hasonló sorsú gyermekek gyógyulására ajánlják fel. Egy gyertya fénye tehát most emlékké vált. Liza neve pedig örökre összeforrt azzal a gondolattal, hogy az összefogás valóban képes reményt adni – még akkor is, ha a végkifejlet szívszorító.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu