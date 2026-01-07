Dudás Miki volt egyesületénél jártunk: „Nyugodj békében, Miki”

Dudás Miki neve elválaszthatatlan az Angyalföldi Vízisport Egyesülettől, ahol éveken át edzett, versenyzett és ahol sportolóként igazán formálódott. A világbajnok kajakozó rengeteg időt töltött itt: gyakorlatilag a mindennapjai része volt a felkészülés, a közös munka. Innen indult el az a pálya, amely világbajnoki címekhez, Európa-bajnoki sikerekhez és olimpiai szerepléséhez vezette. Az egyesület falai között nemcsak egy tehetséges sportoló nőtt fel, hanem egy olyan ember is, akit sokan közvetlensége és kitartása miatt tiszteltek.

Dudás Miki halála mindenkit megrázott

Dudás Miklós rendkívül nehéz hónapokon volt túl az utóbbi időben. Nemrég elvesztette édesapját, és a fájdalom hatalmas űrt hagyott benne. Most viszont mindenki ledöbbent, amikor kiderült, hogy 34 éves korában Miki is elhunyt, halála az egész országot megrázta. A tragikus haláleset után felkerestük azt a helyet, amelyhez pályafutása legfontosabb évei kötődtek. Az egyesületben hosszú évekig meghatározó sportoló volt, így biztosan sokakat megérintett a szörnyű eset, és fájdalommal őrzik tovább emlékét.

Amikor az Angyalföldi Vízisport Egyesülethez érkeztünk, éppen egy illetékes zárta a kapukat. Körbejárva az épületet feltűnt, hogy a zászlótartón egyelőre nem jelent meg a fekete zászló, ami sokakat meglephetett a tragikus hír fényében.

Lapunknak sikerült megszólaltatnia az egyesület egyik munkatársát, aki láthatóan még mindig a történtek hatása alatt állt.

Teljesen ledöbbentünk. Én is személyesen ismertem őt, régebben többet járt erre, mostanság kevésbé. Egyelőre sajnos nem tudok ennél többet mondani

– mondta szűkszavúan.

Arra a kérdésre, hogy lesz-e hivatalos megemlékezés Dudás Miki tiszteletére, egyelőre óvatos választ kaptunk.

„Még nem beszéltünk róla. Biztosan lesz valamilyen megemlékezés, de ez most még nem került szóba. Ha lesz bármi konkrétum, azt mindenképpen közzé fogjuk tenni a Facebook-oldalunkon” – tette hozzá.

Az egyesületnél tett látogatás világossá tette: Dudás Miki hiánya itt különösen fájó. Bár a fekete zászló még nem került ki, a csend, a bizonytalan válaszok és a megtört hangok mind arról árulkodtak, hogy az Angyalföldi Vízisport Egyesület közösségét mélyen megrázta egykori sportolójuk halálhíre. Az egyesület oldalára időközben kikerült egy megemlékezés, amely szintén azt mutatja, hogy a volt sporttársakat is mélyen megrendítette egykori sportolójuk tragédiája.

„Mély fájdalommal értesültünk róla, hogy 34 éves korában elhunyt korábbi sportolónk, Dudás Miklós, olimpiai 6. helyezett világbajnok kajakos. Őszinte részvétünk a családnak. Nyugodj békében, Miki”

– írta Facebook oldalán az egyesület.