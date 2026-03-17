Magyar zenészek reagáltak Szoboszlai Dominik szavaira, így üzentek a Liverpool sztárjának

A napokban új videó került fel Szoboszlai Dominikről a TikTokra, amelyet a Red Bull hivatalos oldala osztott meg. A Liverpool középpályása egy kérdezz-felelek játékban vett részt, ahol személyes kérdésekre is válaszolt. Többek között elárulta, mennyi a napi képernyőideje, mit szeret leginkább az apaságban, és azt is, ki a kedvenc magyar előadója. Utóbbira mosolyogva a Döndi Duót nevezte meg, amely mulatós zenéivel az egész országban ismert. A zenészek sem hagyták szó nélkül a válogatott játékos szavait, és azonnal reagáltak Szoboszlai kijelentésére.

A mulatós zenekar természetesen szintén látta a videót, és bizonyára hatalmas örömöt jelentett számukra, hogy Szoboszlai őket nevezte meg kedvenc előadójaként. A Döndi Duó azonnal meg is osztotta a felvételt saját Facebook-oldalán, méghozzá egyik legismertebb dalukkal, az "Álmodtam egy világot" című számmal összevágva. Az Edda-feldolgozás még öt évvel ezelőtt került fel az internetre, és azóta már több mint 10 millió megtekintést gyűjtött.

A Döndi Duó a bejegyzésben Szoboszlai Dominiket is megjelölte, és egy rövid üzenetet is küldött neki:

Ha buli van, akkor buli van

- írták a zenészek a bejegyzéshez, a rajongók pedig már azt találgatják, mikor jelenik meg egy olyan dal, amely kifejezetten Szoboszlai Dominikról szól.

A Liverpool legközelebb szerdán este (21:00) lép pályára: a török Galatasarayt fogadja az Anfielden a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.