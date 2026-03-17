Magyar zenészek reagáltak Szoboszlai Dominik szavaira, így üzentek a Liverpool sztárjának

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 14:00
A magyar játékos videója hamar eljutott a mulatós világba. A Döndi Duó azonnal üzent Szoboszlai Dominiknek.

A napokban új videó került fel Szoboszlai Dominikről a TikTokra, amelyet a Red Bull hivatalos oldala osztott meg. A Liverpool középpályása egy kérdezz-felelek játékban vett részt, ahol személyes kérdésekre is válaszolt. Többek között elárulta, mennyi a napi képernyőideje, mit szeret leginkább az apaságban, és azt is, ki a kedvenc magyar előadója. Utóbbira mosolyogva a Döndi Duót nevezte meg, amely mulatós zenéivel az egész országban ismert. A zenészek sem hagyták szó nélkül a válogatott játékos szavait, és azonnal reagáltak Szoboszlai kijelentésére.

Szoboszlai Dominik üzenetet kapott a Döndi Duótól
Fotó: Liverpool FC

Döndi Duó azonnal reagált Szoboszlai Dominik kijelentésére

A mulatós zenekar természetesen szintén látta a videót, és bizonyára hatalmas örömöt jelentett számukra, hogy Szoboszlai őket nevezte meg kedvenc előadójaként. A Döndi Duó azonnal meg is osztotta a felvételt saját Facebook-oldalán, méghozzá egyik legismertebb dalukkal, az "Álmodtam egy világot" című számmal összevágva. Az Edda-feldolgozás még öt évvel ezelőtt került fel az internetre, és azóta már több mint 10 millió megtekintést gyűjtött.

A Döndi Duó a bejegyzésben Szoboszlai Dominiket is megjelölte, és egy rövid üzenetet is küldött neki:

 Ha buli van, akkor buli van

- írták a zenészek a bejegyzéshez, a rajongók pedig már azt találgatják, mikor jelenik meg egy olyan dal, amely kifejezetten Szoboszlai Dominikról szól.

A Liverpool legközelebb szerdán este (21:00) lép pályára: a török Galatasarayt fogadja az Anfielden a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu