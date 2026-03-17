Emilio meghatódott a kaposvári országjárás láttán: „Amikor ennyi ember gyűlik össze egy célért, akkor az már nemcsak egy rendezvény"

Kaposvár utcái megteltek, a tömeget pedig átjárta béke, a szeretet és az izgatottság érzése. Orbán Viktor országjárásának első állomása nem csupán egy politikai eseménynek volt, hanem egyfajta társadalmi összefogás, ahol a résztvevők egy emberként mozdultak meg. A somogyi vármegyeszékhelyen tapasztalt lelkesedés és a tömeg mérete még a sokat látott közéleti szereplőket is meglepte, a közösségi médiát pedig elárasztották a helyszíni beszámolók és az érzelmes vélemények. Nem maradt csendben a népszerű énekes, Emilio sem, aki az utóbbi időben egyre többször ad hangot a nemzeti egységet és békét szorgalmazó gondolatainak.

Emilio Orbán Viktor nagy tisztelője, most is hízelgően nyilatkozott a miniszterelnökről (Fotó: Bors)

Még Emilio szava is elakadt a kaposvári tömegtől

A miniszterelnök, Orbán Viktor rövid, de annál velősebb üzenetben köszönte meg a kaposváriak vendégszeretetét a közösségi oldalán: „Köszönöm, Kaposvár! Fantasztikusak voltatok! Mi vagyunk többen!” Ez a pár mondat azonnal beindította a kommentszekciókat, de az igazi érzelmi töltetet Emilio sorai adták meg, aki szerint a látvány magáért beszélt: „Ez már nem csak egy rendezvény, ez erő.” Az énekes sem rejtette véka alá, hogy mélyen megérintette a Kaposváron tapasztalt összefogás. Emilio szerint az ilyen pillanatok mutatják meg egy nemzet valódi tartását. Facebook-bejegyzésében így fogalmazott:

Amikor ennyi ember gyűlik össze egy célért, akkor az már nem csak egy rendezvény. Az már erő. Erő, ami a közös hitből fakad. Jó látni, hogy ennyi embernek fontos Magyarország jövője. Jó látni, hogy ennyien állunk ki a békéért és az összetartozásért. Ez azt üzeni: együtt mindig erősebbek vagyunk. Isten áldja Magyarországot!

– fohászkodott a családapa.

Rekordot döntött a Békemenet is

Az énekes azonban nem állt meg itt. A napokban zajló, minden eddiginél nagyobb tömeget megmozgató Békemenet is mély nyomokat hagyott benne. Budapest utcáin sétálva Emilio egyfajta belső nyugalmat és méltóságot tapasztalt, ami szerinte messze túlmutat a napi politikai csatározásokon. Az énekes szerint a békéért való kiállás ma fontosabb, mint valaha: „Ma Budapest utcáin valami különleges volt érezhető. Emberek ezrei indultak el együtt. Nem hangosan, nem egymás ellen — hanem egy közös gondolattal: hogy a béke érték” – írta Emilio a követőinek. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a tömegben minden korosztály képviseltette magát, az idősektől a kisgyermekes családokig, ami számára a jövőbe vetett hitet jelképezi.