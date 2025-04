Exkluzív: Eltemették Dudás Miki édesapját, így néz ki a sírkő

Dudás Miki családja felfoghatatlan drámán ment keresztül az elmúlt hónapokban. Októberben a Bors számolt be elsőként arról, hogy édesapját egy benzinkúton támadás érte, kómába került. Mostanra tudjuk: a férfi nem élte túl a fejsérülést, s azóta családja a legnagyobb titokban el is temette. A sportoló most mutatott először fényképet a sírkőről…

Dudás Miki édesapja temetése megtörtént, a sportoló megmutatta az első sírfotókat / Fotó: Bors

Dudás Miki családja titkos temetést akart, jó okkal

Dudás Miki még márciusban a Borsnak leszögezte:

„Azok után, amin a családunk keresztülment, úgy döntöttünk, hogy a temetést szűk családi körben tartjuk, szeretnénk méltón elbúcsúzni édesapánktól. Ezért nem áruljuk el a pontos időpontot, mert nem szeretnénk ott meglátni mondjuk valamelyik támadót!” – fogalmazott akkor, most pedig bizonyítékát adta, hogy a szertartás megtörtént. Fényképeket osztott meg a sírkőről, és a Borsnak szívszorító nyilatkozatot adott.

A temetés megtörtént, szűk családi körben, a lőrinci temetőben helyeztük végső nyughelyére aput. A gyermekeim nem voltak ott, jobbnak láttuk így. De azóta voltunk már kint négyesben, vagyis öten, a kutyánkkal kiegészülve. Gyakran ki fogunk járni és rendben tartjuk majd a sírt a tiszteletére

– árulta el Miki, utalva Szigligeti Ivettre és két kisgyermekükre.

Dudás Miki megmutatta: itt helyezték örök nyugalomra az édesapját (Fotó: Facebook)

Korábban azt nyilatkozta, februárban elhunyt édesapját az apósa mellé temetik, hiszen remek kapcsolatot ápoltak egymással.

„Az apósa mellé temetjük! Anyu édesapja és az én apukám nagyon jóban voltak, nagyon jó volt a kapcsolatuk, ami részben nekem is köszönhető. A kajakversenyek hozták össze őket, mindig, amikor versenyem volt Szegeden, vagy Szolnokon, apa és a papa volt a fő szurkolótáborom” – fogalmazott még a végső búcsú előtt a sportoló.

Csokrok és mécsesek – a család gyakran kijár majd a sírhoz (Fotó: Facebook)

„Nem tudnék olyat mondani, amiért ezt érdemelte volna”

Dudás Miki a Borsnak most azt is elmondta, még mindig, ennyi hónap után sem tudott napirendre térni a szörnyű tragédia felett.

Apa végtelenül jó ember volt: kedves, normális, nem kötekedő, nem pletykás... Nem tudnék olyat mondani, amiért ezt érdemelte volna

– mondta megrendülten.

„A piacon azóta több vevő is sírva lépett a standunkhoz, hogy elmondja, el sem hiszi, hogy Pisti nincs már többé. A piacon néha én is besegítek, ma is épp megyek anyával árut beszerezni” – tette még hozzá.