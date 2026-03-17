"Böde is a kezdőcsapatban" - Orbán Viktor ezzel a videóval mondott köszönetet

Böde Dániel is fontosnak érezte, hogy kiálljon a béke mellett, ezért részt vett a március 15-i Békemeneten is. Orbán Viktor oda is ment hozzá és viccesen megemlítette, hogy most nem középhátvédre, hanem csatárra van szüksége. A klasszis focista nevetve válaszolt: "azt is el tudom játszani".