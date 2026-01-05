Dudás MikiTisza-Adó14. havi nyugdíj
Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata egy 11 éves hullámvasút volt: mi lesz most a gyerekekkel?

kapcsolat
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 05. 18:10
Dudás Mikicsalád
A világbajnok kajakos halálhíre alaposan megrázta az országot. Dudás Miki váratlanul halt meg, Szigligeti Ivettel való kapcsolata pedig az évek alatt rendkívül hullámzó volt.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett rengetegszer kerültek a címlapokra, hol viharos szakításuk, hol békülésük miatt. A világbajnok kajakozó kapcsolata rengeteg hullámhegyen és hullámvölgyön ment keresztül.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata viharos volt, de mindig szerették egymást
Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata viharos volt, de mindig szerették egymást (Fotó: Mediaworks archív)

Dudás Miki és Szigligeti Ivett mindig szerették egymást

Miki és Ivett viszonya még fiatalon kezdődött, amikor mindketten a saját céljaikért küzdöttek. Nagy szerelem volt közöttük, még ha nem is mindig volt felhőtlen. Az elmúlt néhány évben kimondottan viharosan alakult a kapcsolatuk, tavaly tavasszal arról szóltak a hírek, hogy Ivett albérletet keresett a 18. kerületben, ami újabb lavinát indított el azzal kapcsolatban, hogy a pár útjai különváltak. Az influenszer anyuka akkor posztban reagált is a vádaskodásokra. 

Igen, kitettem, hogy keresünk a 18-ban kiadó lakást, de ebbe nem kell többet belelátni, mint ami. Több koncepció van a fejünkben a jövőre nézve, hogy mit szeretnénk. Elnézést, ha ezt mindenkivel nem osztottuk és beszéltük meg, leginkább azért sem, mert még nálunk sem körvonalazódott semmi sem biztosan. Benne van az elképzelésünkben, a jövőre nézve több terv is, ami a lakással, házzal kapcsolatos.

Nyáron azonban újabb fordulat következett, Dudás Miki közös fotóval jelentkezett közösségi oldalán és romantikus sorokkal köszöntötte szerelmét. „11 éve vagyok a legszerencsésebb, hogy az Élet összehozott Veled.”- írta posztjában, majd a Borsnak részletesen beszámolt róla, hogy hányadán állnak tulajdonképpen. 

Valóban mozgalmas évek vannak mögöttünk. Történt minden ezalatt a 11 év alatt, szakítás, elköltözés, bántások, de a két közös gyermekünkről mindig együtt gondoskodtunk. Még a legnagyobb balhék közt is mindkettőnk számára Narci és Miló volt a legfontosabb, miattuk mindig félre tudtuk tenni a kettőnk közti feszültséget. Mert ők a legfontosabbak, történjék bármi is köztünk

- vallotta akkor. 

Dudás Miklós halála sokkolta a nyilvánosságot
Dudás Miklós halála sokkolta a nyilvánosságot, mindössze 34 éves volt (Fotó: Tumbász Hédi)

A legnehezebb időkben kitartottak egymás mellett 

2025 nyár vége az egyik legsötétebb időszak volt, mivel Dudás Miki édesapját brutálisan megtámadták és hat hónap kóma után végül tragikus módon meghalt. Ez a személyes tragédia alapjaiban rengette meg a kajakozó életét és a kapcsolatát is, a nehéz helyzetben azonban Ivett végig kitartott mellette. Sokan úgy vélték, hogy ez a tragédia egyfajta fordulópontot hozott – nemcsak érzelmileg, hanem a kapcsolatuk dinamikájában is. A közös gyászmunkában való részvétel, az egymás iránti támogatás keresése sokak szerint megerősítette a köteléket kettejük között. 

Dudás Miki halála váratlanul érte a nyilvánosságot, lapunk információi szerint második emeleti lakásában találták holtan. Úgy tudjuk, a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, a lakást zárszakértő nyitotta fel, ekkor találtak rá a sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban meghalt. 

