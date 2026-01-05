Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata egy 11 éves hullámvasút volt: mi lesz most a gyerekekkel?

Dudás Miki és Szigligeti Ivett rengetegszer kerültek a címlapokra, hol viharos szakításuk, hol békülésük miatt. A világbajnok kajakozó kapcsolata rengeteg hullámhegyen és hullámvölgyön ment keresztül.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata viharos volt, de mindig szerették egymást (Fotó: Mediaworks archív)

Dudás Miki és Szigligeti Ivett mindig szerették egymást

Miki és Ivett viszonya még fiatalon kezdődött, amikor mindketten a saját céljaikért küzdöttek. Nagy szerelem volt közöttük, még ha nem is mindig volt felhőtlen. Az elmúlt néhány évben kimondottan viharosan alakult a kapcsolatuk, tavaly tavasszal arról szóltak a hírek, hogy Ivett albérletet keresett a 18. kerületben, ami újabb lavinát indított el azzal kapcsolatban, hogy a pár útjai különváltak. Az influenszer anyuka akkor posztban reagált is a vádaskodásokra.

Igen, kitettem, hogy keresünk a 18-ban kiadó lakást, de ebbe nem kell többet belelátni, mint ami. Több koncepció van a fejünkben a jövőre nézve, hogy mit szeretnénk. Elnézést, ha ezt mindenkivel nem osztottuk és beszéltük meg, leginkább azért sem, mert még nálunk sem körvonalazódott semmi sem biztosan. Benne van az elképzelésünkben, a jövőre nézve több terv is, ami a lakással, házzal kapcsolatos.

Nyáron azonban újabb fordulat következett, Dudás Miki közös fotóval jelentkezett közösségi oldalán és romantikus sorokkal köszöntötte szerelmét. „11 éve vagyok a legszerencsésebb, hogy az Élet összehozott Veled.”- írta posztjában, majd a Borsnak részletesen beszámolt róla, hogy hányadán állnak tulajdonképpen.

Valóban mozgalmas évek vannak mögöttünk. Történt minden ezalatt a 11 év alatt, szakítás, elköltözés, bántások, de a két közös gyermekünkről mindig együtt gondoskodtunk. Még a legnagyobb balhék közt is mindkettőnk számára Narci és Miló volt a legfontosabb, miattuk mindig félre tudtuk tenni a kettőnk közti feszültséget. Mert ők a legfontosabbak, történjék bármi is köztünk

- vallotta akkor.

Dudás Miklós halála sokkolta a nyilvánosságot, mindössze 34 éves volt (Fotó: Tumbász Hédi)

A legnehezebb időkben kitartottak egymás mellett

2025 nyár vége az egyik legsötétebb időszak volt, mivel Dudás Miki édesapját brutálisan megtámadták és hat hónap kóma után végül tragikus módon meghalt. Ez a személyes tragédia alapjaiban rengette meg a kajakozó életét és a kapcsolatát is, a nehéz helyzetben azonban Ivett végig kitartott mellette. Sokan úgy vélték, hogy ez a tragédia egyfajta fordulópontot hozott – nemcsak érzelmileg, hanem a kapcsolatuk dinamikájában is. A közös gyászmunkában való részvétel, az egymás iránti támogatás keresése sokak szerint megerősítette a köteléket kettejük között.