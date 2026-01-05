Dudás Miki és Szigligeti Ivett kapcsolata egy 11 éves hullámvasút volt: mi lesz most a gyerekekkel?

Dudás Miki és Szigligeti Ivett rengetegszer kerültek a címlapokra, hol viharos szakításuk, hol békülésük miatt. A világbajnok kajakozó kapcsolata rengeteg hullámhegyen és hullámvölgyön ment keresztül.
Miki és Ivett viszonya még fiatalon kezdődött, amikor mindketten a saját céljaikért küzdöttek. Nagy szerelem volt közöttük, még ha nem is mindig volt felhőtlen. Az elmúlt néhány évben kimondottan viharosan alakult a kapcsolatuk, tavaly tavasszal arról szóltak a hírek, hogy Ivett albérletet keresett a 18. kerületben, ami újabb lavinát indított el azzal kapcsolatban, hogy a pár útjai különváltak. Az influenszer anyuka akkor posztban reagált is a vádaskodásokra.
Igen, kitettem, hogy keresünk a 18-ban kiadó lakást, de ebbe nem kell többet belelátni, mint ami. Több koncepció van a fejünkben a jövőre nézve, hogy mit szeretnénk. Elnézést, ha ezt mindenkivel nem osztottuk és beszéltük meg, leginkább azért sem, mert még nálunk sem körvonalazódott semmi sem biztosan. Benne van az elképzelésünkben, a jövőre nézve több terv is, ami a lakással, házzal kapcsolatos.
Nyáron azonban újabb fordulat következett, Dudás Miki közös fotóval jelentkezett közösségi oldalán és romantikus sorokkal köszöntötte szerelmét. „11 éve vagyok a legszerencsésebb, hogy az Élet összehozott Veled.”- írta posztjában, majd a Borsnak részletesen beszámolt róla, hogy hányadán állnak tulajdonképpen.
Valóban mozgalmas évek vannak mögöttünk. Történt minden ezalatt a 11 év alatt, szakítás, elköltözés, bántások, de a két közös gyermekünkről mindig együtt gondoskodtunk. Még a legnagyobb balhék közt is mindkettőnk számára Narci és Miló volt a legfontosabb, miattuk mindig félre tudtuk tenni a kettőnk közti feszültséget. Mert ők a legfontosabbak, történjék bármi is köztünk
- vallotta akkor.
2025 nyár vége az egyik legsötétebb időszak volt, mivel Dudás Miki édesapját brutálisan megtámadták és hat hónap kóma után végül tragikus módon meghalt. Ez a személyes tragédia alapjaiban rengette meg a kajakozó életét és a kapcsolatát is, a nehéz helyzetben azonban Ivett végig kitartott mellette. Sokan úgy vélték, hogy ez a tragédia egyfajta fordulópontot hozott – nemcsak érzelmileg, hanem a kapcsolatuk dinamikájában is. A közös gyászmunkában való részvétel, az egymás iránti támogatás keresése sokak szerint megerősítette a köteléket kettejük között.
Dudás Miki halála váratlanul érte a nyilvánosságot, lapunk információi szerint második emeleti lakásában találták holtan. Úgy tudjuk, a rendőrséget egy közeli hozzátartozó értesítette, a lakást zárszakértő nyitotta fel, ekkor találtak rá a sportoló holttestére, aki feltehetően már korábban meghalt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.