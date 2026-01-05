Visváder Tamás megható sorokkal búcsúzott Dudás Mikitől

Visváder Tamás is gyászolja az elhunyt világbajnokot. Dudás Miki tragikus hirtelenséggel hunyt el, egykori versenytársa megható sorokkal emlékezett meg a sztársportolóról.
Dudás Miki és Visváder Tamás néhány évvel ezelőtt együtt szerepeltek a TV2 reality-jében, a Farm VIP-ban. A két sztár között kialakult jó kapcsolat megmaradt a forgatás után is. Éppen ezért fájó szívvel köszönt el barátjától a kétgyermekes édesapa.
Mikor megláttam a hírt, először nem hittem el, hogy igaz. Reménykedtem benne, hogy ez csak valami rosszízű tréfa. Aztán megbizonyosodtam róla, hogy ez sajnos a kőkemény valóság, összeszorult a szívem
– nyilatkozta a Borsnak Tamás.
A két sztár több mint két hétig élt összezárva a Farm VIP forgatása alatt, ez idő alatt pedig szoros kötelék alakult ki köztük. A műsor idején nemcsak Visváder Tamás felesége, Palácsik Lilla volt várandós második gyermekükkel, hanem Dudás Miki felesége, Szigligeti Ivett is. A hasonló életszakasz csak még inkább összekovácsolta a két versenyzőt.
„Van az a mondás, hogy lakva ismerszik meg az ember, és én abban a húsz napban, amit együtt töltöttem vele a Farmon, én egy jó embert ismertem meg benne. Minket egy közös pont is összekötött, mégpedig, hogy a feleségeink egy időben voltak várandósak. Mi voltunk a farmon a papák. Rengeteget beszéltünk arról, hogy mennyire várjuk, hogy megszülessenek a babák” – mesélte.
A Nagy Duett egykori szereplője jó humorú, rendkívül kedves emberként emlékezett vissza az élsportolóra. Instagram-oldalán egy közös képpel is elbúcsúzott Dudástól.
„A műsor után megmaradt a barátságunk, a bokszmeccsein is ott voltunk, élőben szurkoltunk neki mindvégig. Sokkoló tragédia, ami történt” – mesélte szomorúan Tamás.
Visváder Tamás is üzent Dudás Miki családjának, amelyben kifejezi együttérzését a hozzátartozók felé:
Őszinte részvétem a családjának! Rengeteg erőt és kitartást kívánok nekik. A két kisgyermekének pedig minden jót az életre, mert sajnos ez borzalmasan nehéz lesz.
