Szívszorító! Dudás Miki kislánya ezt üzente kómában lévő nagypapájának

Imádnak, pontosabban imádtak együtt lenni, mindenre rá tudta venni aput. Nagyon sok időt töltöttek együtt, és most ez is semmibe vész! Tényleg csak a csoda segíthet édesapámon, akire műtét várna, de már azt sem biztos, hogy megéli. Nem visszük be hozzá az unokákat, nem akarom, hogy ilyen állapotban lássák őt, ha elveszítjük, ne ez a kép maradjon meg róla bennük. De Norci hangüzeneteket szokott küldeni a papának, hogy Kelj fel Papa, gyógyulj meg papa, és én ezeket lejátszom neki bent a kórházba. Hátha hallja, hátha az unokájához fűződő szeretete erőt ad neki!